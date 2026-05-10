Μια απίστευτη όσο και δυσάρεστη έκπληξη βίωσε ο Στέφανος Δέδας κατά την επιστροφή του στο Ισραήλ καθώς ο βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη στην Χάποελ Τελ Αβίβ, διαπίστωσε πως το σπίτι στο οποίο διέμενε όλη τη σεζόν είχε εν εγνοία τιου ενοικιαστεί σε άλλη οικογένεια.

Σύμφωνα με το Ισραηλινό «Sport 5», ο Έλληνας τεχνικός επέστρεψε την Παρασκευή στο διαμέρισμά του μετά από απουσία περίπου δύο μηνών και όταν άνοιξε την πόρτα αντίκρισε μια οικογένεια να διαμένει σε αυτό.

Advertisement

Advertisement

Όπως έμαθε υπήρξαν άνθρωποι μέσα στον οργανισμό της Χάποελ Τελ Αβίβ που προχώρησαν στην ενοικίαση διαμερισμάτων που ανήκαν σε μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων παικτών και ανθρώπων του τεχνικού επιτελείου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σχετική ενημέρωση προς αυτούς.

Αρκετά ακόμη διαμερίσματα παικτών είχαν επίσης δοθεί προς ενοικίαση, όμως τελικά μόνο εκείνο του Δέδα νοικιάστηκε, αποφεύγοντας έτσι παρόμοια περιστατικά και με άλλα μέλη της ομάδας.

Ο Δέδας, ο οποίος είχε διατελέσει πρώτος προπονητής της Χάποελ πριν την έλευση του Δημήτρη Ιτούδη, διαμένει πλέον προσωρινά σε ξενοδοχείο στο Τελ Αβίβ μέχρι να διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.

