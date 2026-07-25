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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε τους προσκεκλημένους σε μια εκδήλωση που για πρώτη φορά συμπεριέλαβε τις συζύγους των επισήμων.

Οι καλεσμένες ξεχώρισαν για τις ενδυματολογικές τους επιλογές, οι οποίες συνδύασαν τη διαχρονική φινέτσα με την καλοκαιρινή αισθητική.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στον θεσμικό της χαρακτήρα, ενώ η αυξημένη γυναικεία παρουσία προσέδωσε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη φετινή διοργάνωση.

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Η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1.700 εκπροσώπους της πολιτικής, της επιστήμης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θεσμικές εκδηλώσεις του έτους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε τους προσκεκλημένους σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό, η οποία φέτος είχε και μια ιδιαίτερη πρωτιά: για πρώτη φορά στη δεξίωση προσκλήθηκαν και οι σύζυγοι των επισήμων. Η παρουσία των γυναικών ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τις περισσότερες να επιλέγουν κομψά φορέματα και προσεγμένες εμφανίσεις που συνδύαζαν διαχρονική φινέτσα, διακριτική πολυτέλεια και καλοκαιρινή αισθητική. Ανάμεσα στις δεκάδες καλοντυμένες καλεσμένες, αρκετές ξεχώρισαν για τις ενδυματολογικές τους επιλογές, τραβώντας τα βλέμματα στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.

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Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Νίκη Κεραμέως

Η Νίκη Κεραμέως επέλεξε μια κομψή αμάνικη δημιουργία με διακριτικά φλοράλ μοτίβα σε γήινες αποχρώσεις, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με κρεμαστά σκουλαρίκια που πρόσθεσαν μια διακριτική πινελιά κομψότητας.

Eurokinissi

Θεοδώρα Τζάκρη

Η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη εμφανίστηκε με μια κομψή στράπλες δημιουργία σε πετρόλ τόνο, διακοσμημένη με ανάγλυφα φλοράλ σχέδια που προσέδιδαν ιδιαίτερη φινέτσα στην εμφάνισή της.

Eurokinissi

Όλγα Κεφαλογιάννη

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επέλεξε μια διαχρονική εμφάνιση, φορώντας ένα μαύρο μίντι φόρεμα σε λιτή, ίσια γραμμή, που ανέδειξε την κομψότητα και τη διακριτική αισθητική της.

Νάντια Γιαννακοπούλου



Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέλεξε για την περίσταση ένα μακρύ, αμάνικο φόρεμα σε λαδί απόχρωση, με διακριτικές δαντελένιες λεπτομέρειες που προσέδιδαν ιδιαίτερη κομψότητα στην εμφάνισή της. Στη φωτογραφία ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της, ηθοποιό Μάξιμο Μουμούρη.



Μαρία Νικόλτσιου – Αντριάνα Παρασκευοπούλου

Η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου εμφανίστηκε με μια κομψή μαύρη ολόσωμη φόρμα, ενώ η Αντριάνα Παρασκευοπούλου επέλεξε μια εντυπωσιακή μακριά τουαλέτα, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την επίσημη και κομψή εμφάνισή της.



Νίκη Ξάνθου

Η ολυμπιονίκης Νίκη Ξάνθου επέλεξε ένα κομψό μαύρο – σκούρο καφέ ασύμμετρο φόρεμα για την περίσταση. Στη φωτογραφία ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της, τον επιχειρηματία Δημήτρη Ανδριόπουλο.

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Νάντια Μητσάκου

Η Νάντια Μητσάκου, σύζυγος του βουλευτή Παύλου Χρηστίδη, εμφανίστηκε με ένα κομψό εκρού αμάνικο φόρεμα, το οποίο ξεχώριζε για τη διακριτική ανάγλυφη υφή του και τη ζώνη που τόνιζε τη μέση.

Ντόρα Πάλλη-Πετραλιά – Φάνη Πάλλη-Πετραλιά

Η πρώην υπουργός Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και η κόρη της, Ντόρα Πάλλη-Πετραλιά, στέλεχος του αθλητισμού και πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου, επέλεξαν κομψές εμφανίσεις σε απαλές, παστέλ αποχρώσεις, αποπνέοντας διακριτική φινέτσα.

Eurokinissi

Ντόρα Κουτροκόη

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ντόρα Κουτροκόη επέλεξε για τη βραδιά ένα εντυπωσιακό ρομαντικό φόρεμα με φλοράλ μοτίβα, που ξεχώρισε για τη θηλυκότητα και την κομψότητά του.

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Τατιάνα Παπαδοπούλου

Η Τατιάνα Παπαδοπούλου, σύζυγος του Σωκράτη Φάμελλου, εμφανίστηκε με ένα κομψό λευκό μίντι φόρεμα, το οποίο ξεχώριζε για τα έντονα μαύρα κεντήματα και τη ζώνη που τόνιζε τη σιλουέτα της.

Eurokinissi

Εύη Φραγκάκη

Η δημοσιογράφος Εύη Φραγκάκη επέλεξε τη διαχρονική κομψότητα του μαύρου για την εμφάνισή της, ολοκληρώνοντας το σύνολο με έναν φούξια φάκελο που πρόσθεσε μια έντονη χρωματική πινελιά.

Eurokinissi

Αλεξάνδρα Καϋμένου

Η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Καϋμένου επέλεξε ένα κομψό μπεζ φόρεμα, το οποίο συνδύασε με χρυσά πέδιλα, δημιουργώντας μια διακριτική και καλαίσθητη εμφάνιση.

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Λένα Παπαληγούρα

Η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα εμφανίστηκε με μια ρομαντική στράπλες τουαλέτα σε γαλάζια απόχρωση, που ξεχώρισε για την αέρινη κομψότητα και τη θηλυκότητά της.

Φωτεινή Αραμπατζή

Η δικηγόρος και πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Αραμπατζή, επέλεξε για τη βραδιά ένα κομψό λευκό φόρεμα, διατηρώντας μια λιτή και ιδιαίτερα καλαίσθητη εμφάνιση.

Έμιλυ Λαγουνάρη

Η εικαστικός Έμιλυ Λαγουνάρη, σύζυγος του επιχειρηματία Χάρη Βαφειά, ήταν η μοναδική που επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι για τη βραδιά, το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο, δημιουργώντας μια διαχρονική και ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση.

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Σία Κοσιώνη

Το «παρών» στη δεξίωση έδωσαν ο Κώστας Μπακογιάννης και η Σία Κοσιώνη. Η δημοσιογράφος επέλεξε ένα λιτό, μακρύ φόρεμα σε μπλε απόχρωση με κοντά μανίκια, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με ασορτί clutch, εντυπωσιακά σκουλαρίκια και πέδιλα στον ίδιο χρωματικό τόνο.

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Άρια Αγάτσα

Η δημοσιογράφος Άρια Αγάτσα εμφανίστηκε με ένα κομψό εκρού μίντι φόρεμα από δαντέλα, που ξεχώριζε για τα έντονα φλοράλ μοτίβα, τον ψηλό λαιμό και τους διακριτικά δομημένους ώμους, συνθέτοντας μια ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη εμφάνιση.

Μιμή Ντενίση

Η Μιμή Ντενίση επέλεξε μια κομψή εμφάνιση σε γκρι τόνους, συνδυάζοντας ένα μακρύ φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες και ένα ασύμμετρο, κεντημένο σάλι που ολοκλήρωνε με φινέτσα το σύνολο.

Μαριλίζα Αναστασοπούλου

Η Μαριλίζα Αναστασοπούλου, σύζυγος του Δημήτρη Καιρίδη, εμφανίστηκε με ένα κομψό μαύρο κρουαζέ φόρεμα μέχρι το γόνατο με μακριά μανίκια. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με χρυσά κοσμήματα, μεταλλιζέ τσάντα ώμου και χρυσά πέδιλα, δημιουργώντας μια διαχρονική και ιδιαίτερα προσεγμένη εμφάνιση.

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Δήμητρα Μουτζούρη

Στη δεξίωση έδωσαν το «παρών» ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και η σύζυγός του, Δήμητρα. Εκείνη επέλεξε μια μακριά κρουαζέ τουαλέτα σε σαμπανιζέ απόχρωση με λεπτές τιράντες, συνθέτοντας μια κομψή και διαχρονική εμφάνιση.

Ρόη Αποστολοπούλου



Ο πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Βασίλης Αποστολόπουλος, έδωσε το «παρών» στη δεξίωση μαζί με τη σύζυγό του, Ρόη Αποστολοπούλου, η οποία επέλεξε ένα κομψό τιρκουάζ φόρεμα με λεπτομέρειες από φτερά, ξεχωρίζοντας για τη φινέτσα και την εντυπωσιακή αισθητική της εμφάνισής της.

Σύζυγος Γιάννη Πλακιωτάκη

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης παρευρέθηκε στη δεξίωση μαζί με τη σύζυγό του, η οποία επέλεξε ένα κομψό ασπρόμαυρο φόρεμα με λουλουδάτα μοτίβα, συνθέτοντας μια διαχρονική και καλαίσθητη εμφάνιση.

Ελένη Βατσινά

Η Ελένη Βατσινά επέλεξε ένα κομψό ασπρόμαυρο φόρεμα, το οποίο ξεχώριζε για τη λευκή δαντέλα στο επάνω μέρος, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα θηλυκή και εκλεπτυσμένη εμφάνιση.

Σύζυγος Γιώργου Πιτσιλή

Ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρευρέθηκε στη δεξίωση μαζί με τη σύζυγό του, η οποία επέλεξε ένα κομψό λευκό φόρεμα, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό κολιέ που πρόσθεσε λάμψη στο σύνολο.

Σύζυγος Δημήτρη Μάντζου



Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, έδωσε το «παρών» στη δεξίωση μαζί με τη σύζυγό του, η οποία επέλεξε μια κομψή μακριά τουαλέτα σε μπλε απόχρωση, αποπνέοντας διακριτική φινέτσα και κομψότητα.

Σύζυγος Γιάννη Κεφαλογιάννη

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης παρευρέθηκε στη δεξίωση μαζί με τη σύζυγό του, η οποία επέλεξε ένα κομψό φόρεμα σε απαλή ροζ απόχρωση, αποπνέοντας διακριτική φινέτσα και καλοκαιρινή κομψότητα.

Σύζυγος Κωνσταντίνου Φίλη

Ο Κωνσταντίνος Φίλης έδωσε το «παρών» στη δεξίωση μαζί με τη σύζυγό του, η οποία επέλεξε μια κομψή μάξι τουαλέτα σε μπλε απόχρωση, συνθέτοντας μια διαχρονική και ιδιαίτερα προσεγμένη εμφάνιση.























