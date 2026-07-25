Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα υψηλότερα ύψη βροχής από την πρόσφατη κακοκαιρία καταγράφηκαν στην Εύβοια και τη Θεσσαλία, ενώ ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι και ανέμους εκδηλώθηκαν και στην Αττική.

Περισσότερες από 59.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις σημειώθηκαν σε όλη τη χώρα, με μεγάλο μέρος τους να καταγράφεται ασυνήθιστα πάνω από τη θάλασσα.

Οι πρωινές θερμοκρασίες σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και των Ιωαννίνων υποχώρησαν σε μονοψήφιες τιμές, φτάνοντας έως και τους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Το ΜΕΤΕΟ χαρακτηρίζει το φαινόμενο ως μία ασυνήθιστη για την εποχή διαταραχή φθινοπωρινού τύπου, η οποία προκλήθηκε από ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη τροπόσφαιρα.

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Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από το χθεσινό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα καταγράφηκαν στην Εύβοια και τη Θεσσαλία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στη Σέττα Ευβοίας το ύψος της βροχής έφτασε τα 148 χιλιοστά, ενώ στη Σκοπιά Φαρσάλων καταγράφηκαν έως 52 χιλιοστά.

Τα έντονα φαινόμενα επεκτάθηκαν και στην Αττική, όπου σημειώθηκαν ισχυρές καταιγίδες κατά τις απογευματινές ώρες. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας Αττικής έπεσαν από 20 έως 30 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις μισή ώρα, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα.

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«Οι καταιγίδες που σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές συνοδεύτηκαν και από χαλάζι, όπως αναφέρθηκε, αλλά και με ισχυρούς ανέμους, ως αποτέλεσμα των καθοδικών ρευμάτων από τη βάση των καταιγιδοφόρων νεφών. Επομένως, σε αρκετές περιοχές ζημιές προκλήθηκαν από αυτούς τους ισχυρούς και μικρής διάρκειας ανέμους», υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Πηγή: meteo.gr

Επιπλέον, χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα τις πρωινές ώρες με μονοψήφιες τιμές σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, όπως στη Δρακολίμνη Γράμμου (όπου η μονάδα ΜΕΤΕΟ λειτουργεί μετεωρολογικό σταθμό εδώ και ένα έτος) η ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα το ήταν ακριβώς 0 °C.

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει διάφορες περιοχές στην Αττική, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI) Ισχυρή καταιγίδα πλήττει διάφορες περιοχές στην Αττική, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, σε χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ αποτυπώνεται η ηλεκτρική δραστηριότητα στην Ελλάδα χθες, με περισσότερες από 59.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις να καταγράφονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας (δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12). Όπως σημειώνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων (άνω του 50% του συνόλου) σημειώθηκε και πάνω από τη θάλασσα, γεγονός που σπάνια συμβαίνει το καλοκαίρι.

Πηγή: meteo.gr

Αναλύοντας τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν χθες, το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ τονίζει ότι πρόκειται για μία ασυνήθιστη για την εποχή διαταραχή που επηρέασε την Ελλάδα.

«Οι θερμοκρασίες στην ανώτερη τροπόσφαιρα ήταν πολύ χαμηλές, με τιμές οι οποίες σπάνια σημειώνονται αυτήν την εποχή, όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση της κλιματολογίας της περιοχής. Αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη τροπόσφαιρα δημιούργησαν συνθήκες έντονης αστάθειας, υπήρχε δηλαδή το δυναμικό αίτιο για την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων για πολλές ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν ήταν, επομένως, μία «κλασική» καλοκαιρινή αστάθεια με καταιγίδες τις μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες ( τις θερμές ώρες της ημέρας) αλλά μια διαταραχή φθινοπωρινού τύπου η οποία προκάλεσε την ένταση και τη χωρική έκταση των φαινομένων τα οποία παρατηρήθηκαν», επισημαίνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο επιστρέφοντας γρήγορα σε ένα πιο καλοκαιρινό μοτίβο καιρού. Ειδικά το διήμερο Δευτέρας 27/07 και Τρίτης 28/07, η θερμοκρασία θα φθάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)