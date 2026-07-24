Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτήν την ώρα διάφορες περιοχές στην Αττική, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

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Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου με τη λεωφόρο ΝΑΤΟ στα Άνω Λιόσια να πλημμυρίζει και δεκάδες οδηγούς να εγκλωβίζονται μέσα στα οχήματά τους.

Οι εικόνες από το σημείο είναι χαρακτηριστικές, καθώς η στάθμη του νερού έφτανε μέχρι την πόρτα των αυτοκινήτων και το γόνατο ενός ανθρώπου. Μάλιστα, αρκετοί οδηγοί αναγκάστηκαν να βγουν από τα οχήματά τους, προσπαθώντας να τα σπρώξουν για να τα απομακρύνουν από το πλημμυρισμένο οδόστρωμα.

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Από τα προβλήματα δεν γλίτωσαν ούτε τα μεγάλα φορτηγά, τα οποία δυσκολεύτηκαν να κινηθούν στον συγκεκριμένο δρόμο, ενώ το νερό είχε σχεδόν καλύψει ακόμη και μηχανάκια, αποτυπώνοντας το μέγεθος της κακοκαιρίας.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi