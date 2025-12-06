Τη δύο ετών ανιψιά του κλείδωσε και εγκατέλειψε μέσ σε ΙΧ αυτοκίνητο στα Άνω Λιόσια προκειμένου να ξεφύγει από την αστυνομία, ένας 16χρονος Ρομά.

Ήταν περίπου 17:30 της Παρασκεθυής όταν ομάδα ΟΠΚΕ εντόπισε στην Αγ.Βαρβάρα ένα ΙΧ με κλεμμένη πινακίδα από τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο οδηγός και δράστης προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα. Τελικά, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο παρατημένο στην οδό Πηνειού και ο οδηγός είχε διαφύγει πεζός.

Όμως, μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο δράστης είχε εγκαταλείψει ένα κοριτσάκι δύο ετών. Εντόπισαν τη μητέρα του που ανέφερε πως το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο 16χρονος αδελφός της και καθώς δεν είχε κλειδιά, οι αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο και έβγαλαν το παιδί που ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία του.

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα για έκθεση ανηλίκου και αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή. Ο ανήλικος αναζητείται από την Αστυνομία για να συλληφθεί.