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Αναστάτωση στην τηλεοπτική αγορά προκάλεσε το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά στο «Πρωινό» της Πέμπτης σχετικά με το μέλλον της Ναταλίας Γερμανού στον ALPHA.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, εδώ και λίγες εβδομάδες υπάρχει μια μελέτη στον σταθμό που ότι η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα και, παρά την επιτυχία που συνεχίζει να σημειώνει, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί εκτός προγράμματος την επόμενη σεζόν.

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Η Ναταλία Γερμανού με τη συνεργάτιδά της, Ελιάνα Χρυσικοπούλου.

Η αναπάντεχη τηλεοπτική είδηση άφησε έκπληκτους τους συνεργάτες της Ναταλίας Γερμανού που δεν είχαν κάποια σχετική ενημέρωση, ενώ η ίδια έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τον σταθμό.

«Αυτή η έρευνα βγήκε και δόθηκε και σε άλλα τμήματα του σταθμού, όπως το εμπορικό που φέρει μεγάλη αντίρρηση σε αυτό» ξεκίνησε να λέει ο Γρηγόρης Μελάς. «Η οικονομική μελέτη αφορά στο κόψιμο μιας από τις πιο καλές εκπομπές, το “Καλύτερα δε γίνεται” με τη Ναταλία Γερμανού. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο μελετούν εδώ και ενάμιση με δύο μήνες στον ALPHA. Η εκπομπή του κυρίου Μάνεση προς το παρόν παραμένει».

Η τηλεοπτική αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα: «Έχω πάθει σοκ»

«Έχω ανατριχιάσει» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας, που όλα αυτά τα χρόνια αποκαλεί την παρουσιάστρια «μικρή του αδελφή». «Μιλάμε για μια από τις πιο πετυχημένες παρουσιάστριες και τις πιο πετυχημένες ζώνες. Όταν πια τα κανάλια δεν βλέπουν πια καθόλου την απήχηση και την πορεία του παρουσιαστή και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η συρρίκνωση του ζωντανού προγράμματος… Έχω πάθει σοκ, ελπίζω να μην υλοποιηθεί. Δεν είναι μόνο τι νούμερα κάνεις, είναι η Ναταλία, έχεις και ένα brand μεγάλο».

Η τηλεοπτική ομάδα της Ναταλίας Γερμανού.

«Μέχρι πριν από 10 μέρες η μελέτη αυτή ήταν να σκιστεί, αλλά επειδή μπήκε στη μέση και άλλος άνθρωπος από το κανάλι που μελετάνε κι άλλα πράγματα, αυτή τη στιγμή η απόφαση γέρνει στο να υλοποιηθεί» πρόσθεσε ο Γρηγόρης Μελάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι και χτες δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση στους συνεργάτες της Ναταλίας Γερμανού για την επόμενη σεζόν, καθώς ακουγόταν πως η Ναταλία Γερμανού θα προχωρούσε σε ανανέωση της ομάδας της μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια ενδέχεται να βρεθεί την επόμενη χρονιά και εκτός ραδιοφώνου, αφού σύμφωνα με την ιστοσελίδα e-tetradio, το My Radio του ομίλου Alter Ego, θα αποκτήσει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, αφήνοντας εκτός, όχι μόνο τη Ναταλία, αλλά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, την Κατερίνα Ζαρίφη και την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

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Σε επικοινωνία που είχε η HuffPost με υψηλόβαθμο στέλεχος του ALPHA, η τηλεοπτική είδηση διαψεύδεται κατηγορηματικά, καθώς έχουν ξεκινήσει ήδη οι προετοιμασίες για την επόμενη σεζόν και μάλιστα αυτές τις μέρες γίνονται συζητήσεις γύρω από τους ανθρώπους που θα πλαισιώσουν τη Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή στο πλαίσιο μιας γενικότερης ανανέωσης που επιθυμεί και η ίδια και ο σταθμός.

Μάλιστα φαίνεται πως έχει προκληθεί πολύ μεγάλη ενόχληση στην ηγεσία του ALPHA, που, όπως ακούστηκε, σκόπευε να έρθει σε άμεση επικοινωνία με την διοίκηση του ΑΝΤ1.

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