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Μετά την αποχώρηση της Ειρήνης Αρβανίτη από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο ALPHA προχωράει σε μια εσωτερική μεταγραφή και αναθέτει την αρχισυνταξία της «Super Κατερίνα» στον Μιχάλη Πλεμμένο, ο οποίος είχε ήδη συμπληρώσει μια δεκαετία ως βοηθός της Μαίρης Παλιαλέξη στο Happy Day.

Ο Μιχάλης Πλεμμένος.

Ο γνωστός δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία είχε εκφράσει εδώ και καιρό (δικαίως!) την επιθυμία του να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ενώ πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως είχε δεχτεί προσέγγιση και από την Κρατική Τηλεόραση.

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Η ίδια πηγή συμπληρώνει πως οι σχέσεις του με την ομάδα του Happy Day παραμένουν άρτιες και δεν προσπάθησε να σταθεί κανείς εμπόδιο στις επιθυμίες του. Έτσι η ηγεσία του ALPHA, αποφάσισε να προτείνει το όνομά του στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία συμφώνησε αμέσως.

Εξάλλου η επόμενη σεζόν προβλέπεται να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική στην πρωινή ζώνη, με είσοδο δύο νέων εκπομπών σε MEGA και STAR που θέλουν να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στη, «μισοφαγωμένη» από τις πλατφόρμες, πίτα της τηλεθέασης.

Από τη φωτογράφιση της Ναταλίας Γερμανού για την επόμενη σεζόν.

Ναταλία Γερμανού: Καλύτερα- και πάντα ζωντανά- στον ALPHA

Το κοινό της αποχαιρετά η Ναταλία Γερμανού αυτή την Κυριακή, συνεχίζοντας την επόμενη σεζόν με μικρές αλλαγές μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Παρά τα σημερινά ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι το «Καλύτερα δε γίνεται» θα μεταδίδεται από τη νέα σεζόν μαγνητοσκοπημένο τις Κυριακές με την εγγραφή της εκπομπής να γίνεται το απόγευμα του Σαββάτου ώστε να γίνει εξοικονόμηση στις βάρδιες των τεχνικών, το κανάλι ισχυρίζεται πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Την πληροφορία μάλιστα αυτή διάβασαν έκπληκτοι και οι συντελεστές της εκπομπής, που δεν είχαν, φυσικά, κάποια σχετική ενημέρωση, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ο… δαρμένος το μαθαίνει συνήθως τελευταίος!