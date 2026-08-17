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Οι ορειβάτες υποχρεώθηκαν να καλύψουν το κόστος της ιδιωτικής μεταφοράς τους, καθώς ο δήμαρχος υποστήριξε ότι η ανάβαση πραγματοποιήθηκε με πλήρη επίγνωση των κινδύνων.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την ομοσπονδία ορειβατών να υποστηρίζει ότι οι ορειβάτες δεν είχαν διαπράξει κάποιο σφάλμα.

Ο δήμαρχος υπεραμύνθηκε της κίνησής του, τονίζοντας ότι το κράτος δεν πρέπει να επιβαρύνεται με το κόστος διάσωσης ανθρώπων που αγνοούν τις επίσημες οδηγίες.

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Ένας δήμαρχος υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιβάλει πρόστιμο σε 32 ορειβάτες που χρειάστηκε να διασωθούν με ελικόπτερο στις Γαλλικές Άλπεις.

Ο Ζαν-Μαρκ Πεϊλέ, δήμαρχος του Σεν-Ζερβέ, στους πρόποδες του Μον Μπλαν, κατηγόρησε την ομάδα ότι αποτελείται από «οπορτουνιστές και επικίνδυνους ανθρώπους» που δεν έπρεπε εξ αρχής να επιχειρήσουν την ανάβαση στο βουνό.

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Η κίνηση αυτή έγινε εν μέσω επανειλημμένων προειδοποιήσεων για κατολισθήσεις βράχων που προκαλούνται από ξηρασίες και καύσωνες, καθιστώντας επικίνδυνη τη διαδρομή Goûter προς το Μον Μπλαν. Στην περιοχή έκλεισαν δύο καταφύγια στις 2 μ.μ. της 11ης Αυγούστου λόγω των συνθηκών.

Μια μέρα αργότερα, όμως, ο υπεύθυνος του καταφυγίου Goûter τηλεφώνησε για να ενημερώσει ότι μια μεγάλη ομάδα ορειβατών είχε ξεκινήσει την ανάβαση πριν γίνει ευρέως γνωστή η εντολή του Πεϊλέ.

Έμαθαν για την τύχη τους μόλις έφτασαν στα 12.582 πόδια (3.835 μέτρα).

Αντί να χρησιμοποιήσει ένα κρατικά χρηματοδοτούμενο ελικόπτερο διάσωσης, ο Πεϊλέ έδωσε εντολή στην τοπική ιδιωτική εταιρεία Chamonix Mont Blanc Hélicoptères να τους μεταφέρει κάτω – αλλά τους είπε ότι θα έπρεπε να καλύψουν το κόστος των 95 ευρώ (81 λίρες) ανά άτομο.

Το περιστατικό πυροδότησε μια διαμάχη σε μια χώρα όπου τέτοιες επιχειρήσεις διάσωσης είναι από καιρό δωρεάν.

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Ο Πεϊλέ, δήμαρχος του Σεν-Ζερβέ, δήλωσε: «Αρνήθηκαν σκόπιμα να ακούσουν τα μηνύματα, τα οποία συνιστούσαν στους ανθρώπους να αποφύγουν την ανάβαση ή να λάβουν υπόψη την πραγματικότητα των κατολισθήσεων βράχων, εικόνες των οποίων είχαν δημοσιευτεί στα κοινωνικά δίκτυα.

«Επομένως, ανέβηκαν στην Aiguille du Goûter με πλήρη επίγνωση, γνωρίζοντας ότι θα έπρεπε να κατέβουν ξανά.

«Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι όταν το κράτος αναλαμβάνει το κόστος των επιχειρήσεων διάσωσης, αυτό αποτελεί ευλογημένο δώρο για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι καιρός να τερματιστεί αυτή η κατάσταση.»

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Από την πλευρά του ο Σαρλ Βαν ντερ Ελστ, πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ορειβατικών και Αλπικών Συλλόγων, δήλωσε στην εφημερίδα «Le Dauphiné Libéré» ότι ο Πεϊλέ παραπλανά το κοινό και ότι οι ορειβάτες δεν είχαν κάνει τίποτα λάθος.

Ο Πεϊλέ επιβεβαίωσε τη θέση του στο X (πρώην Twitter), απαντώντας: «Η άσκοπη διαμάχη με τον Βαν ντερ Ελστ, εντελώς εκτός πραγματικότητας και, πάνω απ’ όλα, αποκομμένη από την πραγματικότητα των βουνών».

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Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Προφανώς, οι ορειβάτες που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο πίσω στη βάση φαίνονται τόσο περήφανοι για το κατόρθωμά τους που καυχιούνται γι’ αυτό στο Instagram.

«Έκανα το σωστό που τους χρέωσα για τη μεταφορά»

Πριν από τέσσερα χρόνια, σε μια άλλη αντίστοιχη διαμάχη, ο Πεϊλέ είχε δηλώσει ότι οι συνθήκες στο Μον Μπλανκ ήταν τόσο επικίνδυνες, ώστε οι ορειβάτες θα έπρεπε να καταβάλλουν προκαταβολή 15.000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων διάσωσης και των πιθανών εξόδων κηδείας.

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