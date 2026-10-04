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Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το πρώτο επεισόδιο της φετινής σεζόν του «The Voice», το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε αποτελέσει μέλος του σόου για δύο χρόνια. Πρόσωπα που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, μεταξύ των οποίων η Κατερίνα Στανίση και η Πάολα, έδωσαν το «παρών» προκειμένου να τον τιμήσουν.

Η Κατερίνα Στανίση, η οποία είχε μοιραστεί στο παρελθόν τη σκηνή με τον Γιώργο Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το «Σε έχω κάνει θεό», βρέθηκε στο stage του «The Voice» και συναντήθηκε στα παρασκήνια με την Πάολα.

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Μετά την προβολή του αφιερώματος, το βράδυ του Σαββάτου (03.10.2026), η Κατερίνα Στανίση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία selfie με την Πάολα από τα γυρίσματα.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, οι δύο τραγουδίστριες είχαν μια σύντομη συνομιλία στα παρασκήνια, αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά και στη συνέχεια κάθισαν μαζί για να παρακολουθήσουν την Πίτσα Παπαδοπούλου, η οποία επίσης συνδεόταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, να τραγουδά στη σκηνή.

Η κοινή φωτογραφία της Κατερίνας Στανίση με την Πάολα απέσπασε πολλά likes, ενώ οι διαδικτυακοί φίλοι της τραγουδίστριας σχολίασαν θετικά την ιδιαίτερη συνάντησή τους.