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Η επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον ως νέου James Bond ήταν η μεγαλύτερη κινηματογραφική είδηση των τελευταίων ημερών, φέρνοντας στο προσκήνιο εκ νέου τον αειθαλή πράκτορα 007.

Ο Πάτινσον είναι ο τελευταίος μιας μακράς σειράς ηθοποιών που ενσάρκωσαν τον Βρετανό πράκτορα στη μεγάλη οθόνη, και περιλαμβάνουν τους Σον Κόνερι, Ντέιβιντ Νίβεν, Τζορτζ Λέιζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ, άλλοι σε περισσότερες ταινίες και άλλοι σε λιγότερες.

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Ακολουθούν κάποιες (26!) σκηνές που ξεχωρίζουμε από τη σταδιοδρομία του 007, συν ακόμα μία που είναι…περίπου Bond.

«Bond. James Bond»: Ο παλιός είναι αλλιώς!

Δεν θα μπορούσε να λείπει από έναν τέτοιο αφιέρωμα η κλασική σκηνή με τον Σον Κόνερι να συστήνεται με το τσιγάρο στο στόμα (Dr. No).

«Σε διαβεβαιώ, οι προθέσεις μου είναι απόλυτα έντιμες!»: Η Ούρσουλα Άντρες στην παραλία

Όταν ο Bond συνάντησε την Honey Ryder (Dr. No). Η αναδυόμενη από τα κύματα Ούρσουλα Άντρες άφησε το σημάδι της στην κινηματογραφική ιστορία.

«Περιμένεις να μιλήσω;» «Όχι κύριε Bond, περιμένω να πεθάνετε!»

Η αφοπλιστική απάντηση του Χρυσοδάκτυλου στην επίδειξη θάρρους του James Bond! (Goldfinger)

«Μου είπαν ότι δολοφονηθήκατε στο Χονγκ Κονγκ» «Ναι, είναι η δεύτερή μου ζωή»

«Ζεις μονάχα δυο φορές»: Ο James Bond συναντά τον Μπλόφελντ!

«Η μόνη αληθινή δοκιμασία των τζέντλεμεν» «Αμφιβάλλω ότι πληρείς τις προϋποθέσεις. Δέχομαι πάντως. Μόλις τελειώσω αυτό το υπέροχο γεύμα»

Ο Ρότζερ Μουρ έδωσε τον δικό του, διαφορετικό αέρα στον James Bond- πιο αριστοκρατικός, πιο φλεγματικός και θα μπορούσαμε να πούμε με αρκετά πιο έντονη αίσθηση του χιούμορ. Εδώ, ενάντια στον Φρανσίσκο Σκαραμάνγκα- τον «Άνθρωπο με το Χρυσό Πιστόλι». Fun Fact: Ο Κρίστοφερ Λη (Δράκουλας, Σάρουμαν και τόσοι πολλοί άλλοι ρόλοι) στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε υπηρετήσει σε κλιμάκια που σήμερα θα χαρακτηρίζαμε «ειδικών επιχειρήσεων», και γνωριζόταν προσωπικά με τον δημιουργό του 007, Ίαν Φλέμινγκ.

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«Αν τον σκοτώσεις, όλα αυτά θα γίνουν δικά μου. Από εδώ κ. Bond»

Πιστόλια την αυγή: Μονομαχία τιτάνων!

Απόδραση με γόνδολα!

Μόνο ο 007 θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει σε καταδίωξη με γόνδολα… (Moonraker)

«Νομίζω πως επιχειρεί επανείσοδο, κύριε…»

Οι ταινίες με τον Ρότζερ Μουρ, όπως είπαμε, είχαν πιο έντονο το στοιχείο του χιούμορ…! (Moonraker)

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«Θα ήθελες να οδηγήσω εγώ μήπως;»

Ο Ρότζερ Μουρ, η εκθαμβωτική (ακόμα και για τα δεδομένα των Bond girls) Μπάρμπαρα Μπαχ και ο Σαγόνιας, στην «Κατάσκοπο που με αγάπησε».

«Έχετε μια κακή συνήθεια να επιζείτε»

«Θα τον φροντίσω εγώ η ίδια τον κ. Bond». Τάδε έφη Octopussy. Είδες για να είσαι ο Ρότζερ Μουρ….

«Δεν υπάρχει βιασύνη, βλέπετε…έχουμε όλο τον χρόνο στον κόσμο»

Το λυπηρό φινάλε του «Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας», με τον Τζορτζ Λέιζενμπι στον ρόλο του 007.

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«Βond, James Bond»

Ένας γερόλυκος Bond (Ντέιβιντ Νίβεν), ξανά με την Ούρσουλα Άντρες, στο «Casino Royale» του 1967.

«Το κέρδισες. Κράτα το, παλιόφιλε»

Ο Τίμοθι Ντάλτον ήταν ένας πιο «τσαλακωμένος» και πιο έντονος James Bond, και για αυτό οι ταινίες του ξεχωρίζουν (Licence to Kill)

«Ψάχνουν ένα ξένο αυτοκίνητο, έναν άνδρα και μια γυναίκα» «Και ένα τσέλο»

Μια Άστον Μάρτιν, μια καταδίωξη, χιόνια, και ένα τσέλο! (The Living Daylights)

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«Για την Αγγλία, Τζέιμς;» «Οχι. Για μένα»

Στο ντεμπούτο του ως James Bond στο GoldenEye (1995), ο Πιρς Μπρόσναν έδωσε το στίγμα του: Οι νέες ταινίες Bond θα ήταν πιο «ρεαλιστικές», και ο Bond πιο «ψυχρός εκτελεστής».

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«Τζογάρετε, κ. Bond;» «Αν παίζονται αυτά που πρέπει»

Κατά την άποψη του γράφοντος, μια από τις πιο εντυπωσιακές ξιφομαχίες στην ιστορία του σινεμά: Ο Bond και ο Γκούσταβ Γκρέιβς (Τόμπι Στίβενς) διασταυρώνουν τις λεπίδες τους και τα κάνουν γης Μαδιάμ στο «Die Another Day», υπό τα βλέμματα της Ρόζαμουντ Πάικ και της Μαντόνα. Fun fact: Η χορογραφία της σκηνής είναι από τον Μπομπ Άντερσον, ολυμπιονίκη της ξιφομαχίας, ο οποίος ήταν και ο κασκαντέρ που έπαιξε τον Darth Vader στις σκηνές μονομαχιών με φωτόσπαθα του «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» και της «Επιστροφής των Τζεντάι».

«Υπέροχη θέα…Μοχίτο;»

Δεκαετίες μετά την Ούρσουλα Άντρες, η Χάλι Μπέρι αναδύθηκε και αυτή από τα κύματα.

«Αν εσύ είσαι ο Q, αυτό τον κάνει R;» «Ω, αυτό το θρυλικό χιούμορ του 007»

Ο Τζον Κλιζ διαδέχεται τον «Q» στο «The World is Not Enough», φέρνοντας τον Bond ένα βήμα πιο κοντά στους Monty Pythons!

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«Ξένια Σεργκέεβνα Όνατοπ» «Όνατοπ;» «Όνατοπ»

Απολαυστική Φάμκε Γιάνσεν στον ρόλο της Ξένια Όνατοπ (GoldenEye). Και φαινόταν να το διασκεδάζει πολύ!

«Είμαι ανίκητος!»

Η αλαζονεία πληρώνεται (GoldenEye)

Καταδίωξη με τανκ!

Πάλι από το GoldenEye (του έχουμε μια αδυναμία!). Το μειδίαμα της Ιζαμπέλα Σκορούπκο όταν βλέπει ποιος είναι από πίσω τους, όλα τα λεφτά!

Πηδάει στο τρένο εν κινήσει και φτιάχνει τα μανίκια του

Ο Ντάνιελ Κρεγκ μιλούσε λιγότερο, αλλά στις σκηνές δράσης ήταν στο στοιχείο του όσο κανείς άλλος! (Skyfall)

Έκανε και αυτός τελικά τη βουτιά του

Στα βήματα της Ούρσουλα Άντρες και της Χάλι Μπέρι (Casino Royale, 2006)

«Παλόμα;» «Άργησες, Vamos!»

Η Άνα ντε Άρμας φαίνεται να το’χει στον κόσμο του Bond, και ο ίδιος ο 007, εγκρίνει! (No Time to Die)

Εύα Γκριν. Τελεία και παύλα

Όταν ο James Bond ερωτεύτηκε στα αλήθεια (Casino Royale)

Καταδίωξη!

Το Quantum of Solace είχε μια από τις καλύτερες καταδιώξεις με αυτοκίνητα που έχουν εμφανιστεί ποτέ στις ταινίες του James Bond.

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με άλλες τόσες, ωστόσο κάπου πρέπει να το κλείσουμε. Και θα το κάνουμε με μια σκηνή που δεν είναι ακριβώς Bond…ή μήπως είναι;

Ο χαρακτήρας που ενσάρκωσε ο Σον Κόνερι το 1996 στον «Βράχο» (μια από τις κορυφαίες ταινίες δράσης στην κινηματογραφική ιστορία) ήταν ο «λοχαγός Τζον Πάτρικ Μέισον, των SAS της Αυτού Μεγαλειότητας. Εν αποστρατεία, βεβαίως». Η επιλογή του ηθοποιού, το όλο στυλ του χαρακτήρα, οι δεξιότητες και η ιστορία του οδήγησαν στον κινηματογραφικό «αστικό θρύλο» πως στην πραγματικότητα είναι ο James Bond, που κάποια στιγμή κατέληξε στο Αλκατράζ.

Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα ποτέ, ωστόσο η θεωρία αυτή είναι εξαιρετικά δημοφιλής- οπότε κι εμείς επιλέγουμε να την δούμε ως ανεπίσημο μεν, σαφές δε, κύκνειο άσμα του Κόνερι ως James Bond!