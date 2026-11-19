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Στον «κόσμο του James Bond» υποδέχτηκε τον Ρόμπερτ Πάτινσον ένας παλιός 007: Ο λόγος για τον Πιρς Μπρόσναν, που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί του.

«Αγαπητέ Ρόμπερτ, καλωσήρθες στον κόσμο του Bond. Θα είσαι φανταστικός. Έχω πολύ όμορφες μνήμες από τον χρόνο που περάσαμε μαζί στο “Remember Me”. Ήταν χαρά μου που σε είδα να δημιουργείς έναν αξιοσημείωτο όγκο δουλειάς και να πας από δύναμη σε δύναμη. Να χαρείς το ταξίδι. Grá mor (“πολλή αγάπη” στην ιρλανδική γλώσσα). Πιρς» αναφέρεται σε ανάρτηση του Μπρόσναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Οι δύο ηθοποιοί είχαν παίξει μαζί στο «Remember Me» του 2010, μαζί με τους Έμιλι ντε Ραβίν, Κρις Κούπερ και Λίνα Όλιν. Ο Μπρόσναν είχε ενσαρκώσει τον Bond πριν τον άμεσο προκάτοχο του Πάτινσον, Ντάνιελ Κρεγκ, κάνοντας το ντεμπούτο του στον ρόλο του 007 με το «GoldenEye» του 1995.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπρόσναν φαίνεται ότι κάτι είχε «δει» από το 2010 ακόμα στον Πάτισον, αν κρίνει κανείς από κοινή τους συνέντευξη το 2010.