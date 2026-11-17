Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» του MEGA ολοκληρώνει τον κύκλο της στα 80 επεισόδια, ενώ ο Κώστας Αναγνωστόπουλος ανέλαβε τη σκηνοθεσία μετά την αποχώρηση του Κώστα Κιμούλη.

Τον Φεβρουάριο κάνει πρεμιέρα στο ίδιο κανάλι η νέα σειρά «Κανακαρά» με πρωταγωνιστές την Έβελυν Ασουάντ, τον Γιώργο Καραμίχο και την Ελένη Κοκκίδου.

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση της ταινίας «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, η οποία στοχεύει σε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Ο ηθοποιός επιστρέφει εντός της εβδομάδας στην Ελλάδα για να συνεχίσει τις θεατρικές του υποχρεώσεις στις παραστάσεις «Άνθρωποι και ποντίκια» και «Σωσμένος».

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εδώ και λίγες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου η πληροφορία ότι η σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα» ολοκληρώνει πολύ νωρίτερα τον κύκλο της -στα μέσα της σεζόν- και τη θέση της παίρνει μια άλλη πολυαναμενομένη σειρά, το «Κανακαρά» (προέρχεται από το καρπαθιώτικο μητριαρχικό έθιμο, όπου η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε την περιουσία και το σπίτι της οικογένειας) με πρωταγωνιστές την Έβελυν Ασουάντ, τον Γιώργο Καραμίχο και την Ελένη Κοκκίδου.

Η αλήθεια είναι ότι τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» περιορίστηκαν στα 80 επεισόδια (από τα 110 που υπολογίζονταν στον αρχικό σχεδιασμό), όταν ο σταθμός αποφάσισε να τα κάνει πιο «σφιχτά» με νέο μοντάζ, ενώ ταυτόχρονα άλλαξε και ένας από τους δύο σκηνοθέτες με τον Κώστα Αναγνωστόπουλο να παίρνει τη σκυτάλη από τον Κώστα Κιμούλη που αποχώρησε.

Advertisement

Advertisement

Τα αντανακλαστικά του σταθμού φαίνεται πως άρχισαν να αποδίδουν καρπούς αφού την περασμένη εβδομάδα η σειρά κατάφερε να καταγράψει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης,

Το «Κανακαρά», που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο στο MEGA, δεν έρχεται ως αντικατάσταση της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα» που βασίζεται στο όμωνυμο best seller του Μένιου Σακελλαρόπουλου και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο.

Βασίλης Μπισμπίκης: Φόρεσε τα.. μαύρα του στο Χόλιγουντ

Ο πρωταγωνιστής της δραματικής σειράς του MEGA, ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά στο Λος Άντζελες με αφορμή την προβολή της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη φλέβα» από το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες. Η προβολή της ταινίας έγινε στο Crescent Theater του Μπέβερλι Χιλς στις 14 Νοεμβρίου αποσπώντας ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια.

Εδώ και λίγες ώρες ο δημοφιλής ηθοποιός και ο σκηνοθέτης βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της ταινίας, που φιλοδοξεί να κερδίσει μια θέση στις υποψηφιότητες για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, και θα επιστρέψουν στην Ελλάδα στα μέσα αυτής της εβδομάδας, αφού την Παρασκευή επιστρέφει στις θεατρικές του υποχρεώσεις με τη sold out παράσταση «Άνθρωποι και ποντίκια» στον Τεχνοχώρο Cartel ενώ από τις 17 Δεκεμβρίου ανέβαζει ξανά την περσινή του θεατρική επιτυχία «Σωσμένος» με τη Λένα Κιτσοπούλου.