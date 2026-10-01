Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η τηλεοπτική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», βασισμένη στο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να σημειώσει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Τα χαμηλά ποσοστά στους πίνακες τηλεθέασης συνοδεύονται από έντονη κριτική των χρηστών του διαδικτύου σχετικά με την απόδοση και την επιλογή του πρωταγωνιστικού καστ.

Αρκετοί τηλεθεατές εξέφρασαν επιφυλάξεις για το δραματικό ύφος της παραγωγής, σχολιάζοντας αρνητικά συγκεκριμένες σκηνές που προβλήθηκαν στα πρόσφατα επεισόδια της σειράς του MEGA.

Η ελπίδα για βελτίωση της πορείας της σειράς βασίζεται στην απομάκρυνση από τον ανταγωνισμό με το πρόγραμμα που προβάλλεται την ίδια ώρα και σημειώνει μεγάλη επιτυχία.

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Μία από τις πιο αναμενόμενες- και πολυδιαφημισμένες- σειρές της φετινής σεζόν ήταν τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» με πρωταγωνιστές τον Βασίλη Μπισμπίκη, τη Μαριάννα Κιμούλη και τον Αντώνη Μυριαγκό.

Μέχρι και σήμερα όμως, η σειρά του MEGA, που βασίζεται στο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλο, παρά το δυνατό ξεκίνημά της, δεν έχει καταφέρει να σημειώσει ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία στους πίνακες τηλεθέασης: Την Τετάρτη τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» έκαναν μέσο όρο 8,3% στο δυναμικό κοινό και 12,8% στο σύνολο, αν και πολλοί ελπίζουν ότι από την επόμενη εβδομάδα που δεν θα προβάλλεται απέναντι από το -σαρωτικό- «Ριφιφί», θα έχει καλύτερη πορεία.

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Στο χτεσινό επεισόδιο μια σκηνή που δείχνει τον Βασίλη Μπισμπίκη να χορεύει σε ένα κλαμπ με μια γυναίκα για να κάνει τη Μαριάννα Κιμούλη να ζηλέψει, έμεινε κάθε άλλο παρά ασχολίαστη από τους χρήστες του διαδικτύου, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» είναι κατά βάθος κωμωδία και όχι δραματική σειρά, ενώ ακόμα περισσότεροι χρήστες θεωρούν ότι το πρωταγωνιστικό καστ δεν ήταν αυτό που θα περίμενε κανείς, σε σύγκριση με παλιότερες ελληνικές σειρές που διαδραματίζονταν στην Κρήτη.

Οτι την κανει να ζηλέψει κ αυτή τσιμπάει κιόλας;;;



Ξεκάθαρα κωμωδία-παρωδία αυτή η σειρά 🤣🤣 #poukamisa https://t.co/UhpMy1i1rS October 1, 2026

Θα του ρουφήξει και τα τελευταία ψήγματα ταλέντου η νεαρά του Μπισμπίκαρου πάντως #poukamisa pic.twitter.com/MlpPj8TZ0p — Kυρία Βλαστού ® (@vparasxos) October 1, 2026

Θα θελα να ξερά ποιος σκέφτηκε αυτό το cast #poukamisa pic.twitter.com/B4Dk4Pk09p Advertisement September 24, 2026

Το τρέιλερ μας έδειξε όλη τη σειρά. Μπισμπίκης και Μυριαγκός μια χαρά• η Κιμούλη, ενώ μ' αρέσει, δε πείθει για μοιραία γυναίκα που ξεσηκώνει τους άντρες. Γι'αυτό τον ρόλο θες κάποια σαν τη Ματσούκα• έστω μια Ντόρα Μακρυγιάννη.

Αεράκης λες και είναι πάλι στον Σασμό.#Poukamisa https://t.co/mrqjD5dGH6 Advertisement August 17, 2026

#poukamisa Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσω να το χαζεύω εδώ κ εκεί.



Μάλλον βρήκα το φετινό μου… bad series we love.



Είναι απολαυστικά cringe η φάση.. https://t.co/LWKXSXazzh — Erwtasmeta Fan (@u9t22RYkqHNgYin) September 27, 2026

Βλέπω τα #poukamisa και αποκτω καινούργιο σεβασμό για το Ρετιρέ — 🌈GoodBoy🌈 (@johnpappas1976) September 23, 2026

Δύο μαύρα πουκάμισα: Η υπόθεση της σειράς

Δύο άνδρες που μεγάλωσαν σαν αδέρφια. Μία γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους και αλλάζει οριστικά τις ισορροπίες. Ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά που επιστρέφει για να δοκιμάσει σχέσεις, δεσμούς και συνειδήσεις.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας εκρηκτικός, αλλά βαθιά δοτικός άνδρας και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), ένας ήρεμος και εσωστρεφής άνθρωπος, συνδέονται με μια μακρά και ειλικρινή φιλία. Η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) θα ταράξει συθέμελα τον κόσμο τους και θα τους φέρει αντιμέτωπους με αποφάσεις που θα ανατρέψουν τη ζωή τους. Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» πλαισιώνονται από ένα εξαιρετικό καστ αναγνωρισμένων και νέων ηθοποιών.

Σκηνή από τη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα»

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου – που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» – σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία των Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει στο φως.

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