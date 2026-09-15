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Η νέα δραματική παραγωγή του MEGA κάνει πρεμιέρα στις 20 Σεπτεμβρίου με διπλό επεισόδιο και βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Αντώνης Μυριαγκός και η Μαριάννα Κιμούλη υποδυόμενοι πρόσωπα που έρχονται αντιμέτωπα με μυστικά, προδοσίες και ανατροπές.

Η Δέσποινα Βανδή εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της για το υποκριτικό και σκηνοθετικό ταλέντο του συντρόφου της, ο οποίος ενσαρκώνει τον χαρακτήρα του Μανούσου.

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Το βράδυ της Δευτέρας, ο Βασίλης Μπισμπίκης, έχοντας δώσει προηγουμένως το παρών στην κηδεία του καλού του φίλου, Γιώργου Μαζωνάκη, παρευρέθηκε στον καλοκαιρινό κινηματογράφο ΛΑΪΣ στο Γκάζι για την προγραμματισμένη επίσημη προβολή του διπλού πρώτου επεισοδίου της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα» . Στο πλευρό του, ντυμένη casual, ήταν συνεχώς η Δέσποινα Βανδή, δύο μέρες μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

Το ζευγάρι ξεκαρδίστηκε στα γέλια κάνοντας βιντεοκλήση με φιλικό τους πρόσωπο, τη στιγμή που οι φωτογράφοι τους απαθανάτιζαν. «Εμένα με κρατάει η τέχνη, η Δέσποινα και οι δικοί μου άνθρωποι» είχε παραδεχτεί πριν από λίγο καιρό ο Βασίλης Μπισμπίκης στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».«Αν εγώ άκουγα όλα όσα λένε για μένα, αν προσπαθούσα να υπάρξω στην εικόνα που θέλουν για μένα, θα είχα χαθεί».

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Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Δέσποινα Βανδή είχε παρακολουθήσει τα γυρίσματα της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα» στην Κρήτη, στην οποία πρωταωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης με τον Αντώνη Μυριαγκό και τη Μαριάννα Κιμούλη.

«(σ.σ Ο Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τον συνάνθρωπο, σέβεται τους φίλους του, μπορείς να ακουμπήσεις επάνω του, ο λόγος του είναι ντόμπρος, έχει αξίες και είναι ένας πολύ καλός πατέρας» είχε εξομολογηθεί πριν από λίγες μέρες η Δέσποινα Βανδή στην εφημερίδα Espresso. Πέρα από αυτό, όμως, αγαπάω τον παρορμητισμό και τον αυθορμητισμό που έχει, γεγονός που κάνει τη ζωή μας πολύ ενδιαφέρουσα σε καθημερινή βάση. Είναι επίσης ένας άνθρωπος χωρίς δεύτερες σκέψεις. Με αλήθεια. Θαυμάζω, επίσης, το ταλέντο που έχει και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης».

Βασίλης Μπισμπίκης: Υποδύεται τον εκρηκτικό Μανούσο

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο η πολυσυζητημένη δραματική σειρά του MEGA, «Δύο Μαύρα Πουκάμισα». Δύο άνδρες που μεγάλωσαν σαν αδέρφια. Μία γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους και αλλάζει οριστικά τις ισορροπίες. Ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά που επιστρέφει για να δοκιμάσει σχέσεις, δεσμούς και συνειδήσεις.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας εκρηκτικός, αλλά βαθιά δοτικός άνδρας και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), ένας ήρεμος και εσωστρεφής άνθρωπος, συνδέονται με μια μακρά και ειλικρινή φιλία. Η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) θα ταράξει συθέμελα τον κόσμο τους και θα τους φέρει αντιμέτωπους με αποφάσεις που θα ανατρέψουν τη ζωή τους. Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» πλαισιώνονται από ένα εξαιρετικό καστ αναγνωρισμένων και νέων ηθοποιών.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου – που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» – σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία των Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει στο φως.