Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σημαντικά διευρυμένη θα είναι φέτος η ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, καθώς από τον Νοέμβριο του 2026 το ποσό αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά, από 300 ευρώ, ενώ καταργούνται για τους άνω των 65 ετών οι εισοδηματικοί και περιουσιακοί «κόφτες» που περιόριζαν μέχρι σήμερα τον αριθμό των δικαιούχων.

Με βάση την εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ, το επίδομα θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026. Δικαιούχοι θα είναι πλέον όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος ή της περιουσίας τους.

Advertisement

Advertisement

Τα 400 ευρώ θα λάβουν επίσης οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Η διεύρυνση είναι μεγάλη. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται πλέον σε 2.196.751 πολίτες, δηλαδή περίπου 2,2 εκατομμύρια, έναντι 1,45 εκατ. που είχαν λάβει την αντίστοιχη ενίσχυση το 2025. Μόνο οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών που εντάσσονται στο μέτρο υπολογίζονται σε περίπου 1,78 εκατομμύρια. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος ανεβαίνει στα 879 εκατ. ευρώ.

Για τους συνταξιούχους, μάλιστα, τα 400 ευρώ δεν είναι η μοναδική ενίσχυση. Από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται νέα αύξηση των συντάξεων, χωρίς πλέον συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Με τις σημερινές εκτιμήσεις η αύξηση υπολογίζεται περίπου στο 2,6%, αν και το τελικό ποσοστό θα καθοριστεί με τον Προϋπολογισμό του Νοεμβρίου.

Έτσι, σύμφωνα με παραδείγματα που επεξεργάστηκε το οικονομικό επιτελείο, συνταξιούχος με φορολογητέο εισόδημα 14.000 ευρώ υπολογίζεται ότι θα έχει συνολικό ετήσιο όφελος 684 ευρώ, ενώ για εισόδημα 20.000 ευρώ το αντίστοιχο όφελος εκτιμάται στα 774 ευρώ.