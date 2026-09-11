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Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, καλώντας να υπάρξει αυστηρότερη δυνατή τιμωρία για τους υπεύθυνους του θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και στους γιατρούς, εις βάρος των οποίων ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση.

Η δημόσια παρέμβαση του πατέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

«Πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ. Το παιδί μου εμένα ποιος θα μου το φέρει πίσω;», είπε αρχικά. Στη συνέχεια, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο θάνατος του γιου του ίσως αποτρέψει αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

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«Κάνανε το κακό και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε τους οποίους θα τους σώσει ο Γιώργος (με αυτό που συνέβη); Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει;», είπε στο Mega.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη δήλωσε ότι ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ιατροδικαστική έρευνα και στο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.

«Προ ολίγου κατέθεσα στον ανακριτή ένα υπόμνημα, στο οποίο εξηγώ τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να αναβαθμιστεί η κατηγορία από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το υπόμνημα βρίσκεται πλέον προς επεξεργασία. Πριν από μισή ώρα το κατέθεσα, μαζί με αίτημα να γίνουν κάποιες ανακριτικές πράξεις, τις οποίες εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να γίνουν», είπε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open.