Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Νίκος Κοκλώνης προανήγγειλε αρχικά την επιστροφή του στην τηλεόραση με ένα σόου που θα πραγματοποιούσε ευχές απλών ανθρώπων.

Στη συνέχεια υπήρξαν δημοσιεύματα για πιθανή μετατροπή του concept σε μια εκπομπή που θα θυμίζει το παλαιότερο πρόγραμμα «Να η ευκαιρία».

Οι τελικές αποφάσεις για το περιεχόμενο της εκπομπής στο OPEN δεν έχουν ληφθεί ακόμα και θα εξαρτηθούν από τις επερχόμενες συσκέψεις και το διαθέσιμο μπάτζετ.

Ο Νίκος Κοκλώνης θα εμφανιστεί στις 21 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA, η οποία αποτελεί παραγωγή της εταιρείας του.

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Μπορεί ο Νίκος Κοκλώνης στα μέσα Ιουλίου να δήλωνε στην κάμερα του Mykonos Live TV ότι θα επιστρέψει τηλεοπτικά με ένα show στο οποίο θα υπήρχε μια ενότητα όπου θα πραγματοποιούσε ευχές απλών ανθρώπων. Στη συνέχεια, αρκετά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η εκπομπή θα επικεντρωθεί σε αυτό το concept και όχι σε ένα σόου που θα θύμιζε το It’s Showtime που είχε παρουσιάσει πριν από τον κορονοϊό στο OPEN.

Ο Νίκος Κοκλώνης με τη Σίσσυ Χρηστίδου στις αρχές του καλοκαιριού.

Τις τελευταίες μέρες ακουγόταν έντονα ότι ο Νίκος Κοκλώνης άλλαξε τελικά γνώμη και προσανατολίζεται πλέον σε μια εκπομπή που θα θυμίζει αρκετά το «Να η ευκαιρία» προσαρμοσμένο, φυσικά στη σημερινή εποχή. Η συγκεκριμένη εκπομπή είχε κάνει πρεμιέρα στην Κρατική Τηλεόραση το 1997 και ολοκληρώθηκε το 1983, έχοντας αναδείξει πολλά μεγάλα ονόματα στον χώρο του τραγουδιού, ανάμεσά τους ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Γλυκερία και ο Μανώλης Λιδάκης.

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Η εκπομπή επέστρεψε δύο φορές στο MEGA, το 1990 με παρουσιάστρια την Σοφία Αλιμπέρτη και το 2001 με παρουσιάστρια την Εύα Κοτανίδη την οποία είχε διαδεχτεί την επόμενη σεζόν η Αλέκα Καμηλά χωρίς όμως να σημειώσουν την επιτυχία του πρωτότυπου.

Τελευταίες πληροοφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι ούτε αυτό το σενάριο έχει «κλειδώσει». Ο Νίκος Κοκλώνης θα ξεκινήσει τις συσκέψεις με την ομάδα του από την επόμενη Δευτέρα και σε δεύτερο χρόνο θα συζητήσει με την ηγεσία του OPEN, καθώς η εκπομπή που θα βγει στον αέρα του σταθμού τα βράδια του Σαββάτου- που δεν θα είναι σίγουρα το J2US, εκτός αν γίνει τεράστια ανατροπή- θα εξαρτηθεί και από το οριστικό μπάτζετ που θα διατεθεί για την υλοποίησή της.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Κοκλώνης θα βρίσκεται στο πλατό της Σίσσυς Χρηστίδου που κάνει πρεμιέρα στην καθημερινή, πλέον, ζώνη του MEGA, καθώς το «Χαμογέλα και πάλι» είναι μια παραγωγή της εταιρείας του, Barking Well.