Φέτος συμπληρώνονται 10 ολόκληρα χρόνια από τη μέρα που ο Νίκος Κοκλώνης αποφάσισε να ξεκινήσει το ταξίδι του στην τηλεόραση ως παρουσιαστής και παραγωγός με το πολυζητημένο Celebrity Travel με αποκορύφωμα το μουσικό show, J2US, που αυτό το Σάββατο ολοκληρώνει την 7η σεζόν του. Συναντιόμαστε στο ευρύχωρο καμαρίνι του στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Δίπλα μας υπάρχει ένα τραπέζι, γεμάτο φαγητά και γλυκά. Φίλοι και συνεργάτες, μπαινοβγαίνουν, όλοι θέλουν κάτι να του πουν, η πόρτα του εξάλλου είναι πάντα ανοιχτή για όλους. Ίσως και για κάποιους που δεν έπρεπε, αλλά εκείνος δεν φαίνεται να το μετανιώνει.

«Για μένα τουλάχιστον, η τηλεόραση είχε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ήταν σαν ένα ροζ συννεφάκι που μου άρεσε». παραδέχεται ο Νίκος Κοκλώνης. «Μετά από 10 χρόνια μπορώ να σου πω ότι αν είχα την επιλογή να μην κάνω τηλεόραση, δεν θα έκανα».

«Μπήκα στην τηλεόραση γιατί είχα χωρίσει και ήθελα να σκάσει! Κατά τύχη έκανα το show, δεν μπορούσε η Δέσποινα Βανδή να το παρουσιάσει και το έκανα εγώ. Ξεκίνησα από τον ΣΚΑΪ, πήγα στον ΑΝΤ1, από τον ΑΝΤ1 στο OPEN, από το OPEN στον ALPHA και τώρα πάλι πίσω στο OPEN- ως παρουσιαστής, γιατί ως παραγωγός είμαι παντού.

«Με τη Δέσποινα έχουμε περάσει πολλά χρόνια συνεργασίας, της έχω εκμυστηρευτεί πολλά προσωπικά μου- και εκείνη-, έχουμε περάσει τέλεια. Κάποτε όλα αλλάζουν, όλα τελειώνουν. Την περίμενα να έρθει στο J2US, δεν ήρθε, who knows…»

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν χάιδεψα ποτέ την Κατερίνα Καινούργιου, ούτε εκείνη εμένα»

«Με την Κατερίνα ήμουν πρώτα φίλος και μετά συνεργάτης. Για δυο τρία άτομα έκανα τον παραγωγό, για εμένα την Κατερίνα και τη Σίσσυ, οπότε δεν μπορώ να τη δω επαγγελματικά. Γι’ αυτό και όταν έσπασε το επαγγελματικό δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνουμε έτσι. Χαίρομαι που σε έναν βαθμό έχει αποκατασταθεί η σχέση μας» εξομολογείται, μεταξύ -πολλών- άλλων, ο Νίκος Κοκλώνης για την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο Νίκος Κοκλώνης έχει για άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ο πατέρας μου ήταν το σημαντικότερο άτομο που είχα στη ζωή μου»

«Αυτό που με έχει ενοχλήσει περισσότερο είναι ότι όλα αυτά τα σχόλια εκείνη τη δύσκολη περίοδο τα έβλεπε ο πατέρας μου που πλέον δεν είναι στη ζωή και με έπαιρνε τηλέφωνο: «Είπε αυτός για σένα και στεναχωριέμαι» έλεγε. Όταν τον έχασα εκεί είπα “ρε γαμώτο, κοίτα πώς αυτό επηρεάζει την οικογένειά μας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, ας πουν ό,τι θέλουν» ξεκαθαρίζει ο Νίκος Κοκλώνης. Αν και έχουν περάσει 10 μήνες από τον ξαφνικό χαμό του, δεν έχει καταφέρει ακόμα να ακούσει το τελευταίο φωνητικό μήνυμα στο viber.

«Κάτι γίνεται με το κάρμα μου, και όταν κάτι συμβαίνει σώζομαι στο παρά τσακ. Δεν ξέρω τι είχα κάνει στην προηγούμενή μου ζωή μου, σίγουρα ήμουν λαϊκός τραγουδιστής!».

«Δεν είμαι καλός στις επιλογές συνεργατών, αλλά είμαι σταθερός. Δεν πιστεύω πλέον στον όρο “οικογένεια” στη δουλειά, όποιος το λέει αυτό, το λέει για τα μάτια του κόσμου. Πιστεύω στις σταθερές ομάδες. Οποιοσδήποτε παρουσιαστής είναι ένα τίποτα αν δεν έχει καλούς συνεργάτες».

Με τη μητέρα του, Έρη και τον πατέρα του, Δημήτρη που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο.

«Στελέχη της τηλέορασης την κατέστρεψαν γιατί είχαν παλιακά μυαλά»

«Τα ριάλιτι μου αρέσουν πάρα πολύ- δεν εννοώ τα ξεκατινιάσματα-, αλλά έχουν γίνει λάθη στην Ελλάδα. Κάποια διάσημα φορμάτ του εξωτερικού, εδώ έχουν παίξει μια φορά και μετά εξαφανίστηκαν γιατί οι παραγωγοί δεν ήταν αυτοί που έπρεπε. Δεν μπορεί μια ιδέα να έχει σκίσει σε όλες τις χώρες και εμείς, που αντιγράφουμε όλους τους άλλους, να μην (την) έχουμε».

«Επίσης το κοινό της τηλεόρασης γερνάει και ψάχνουν να βρουν αυτό που ξέρουν. Αυτή τη νοσταλγικότητα την είχα και στις επιλογές μου ως παραγωγός».

Στην πιο δύσκολη στιγμή του ποιον ήθελε να έχει δίπλα του ο Νίκος Κοκλώνης;: «Είμαι περίεργος. Κανέναν. Κλείνομαι στον εαυτό μου μέχρι να βρω τη λύση».

«Είχα βάλει σε πάνελ άνθρωπο που θεωρούσα ότι δεν πρέπει να κάνει εκπομπή, αλλά εκείνη τη στιγμή με ενδιέφερε να πάει καλά η συγκεκριμένη εκπομπή».

