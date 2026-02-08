Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ήταν την Κυριακή ο Νίκος Κοκλώνης. Ο 42χρονος παραγωγός και παρουσιαστής αφού ευχαρίστησε δημόσια τη Σίσσυ Χρηστίδου για τη στήριξή της στις δύσκολες στιγμές του, μίλησε για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα, την επιστροφή του J2US, αλλά και το επαγγελματικό του διαζύγιο και το άδοξο τέλος της φιλίας του με την Κατερίνα Καινούργιου.

«Είχα πει να μην πω τίποτα, αλλά θα πω σε σένα» είπε στη συνεργάτιδά του. «Για μένα, η Κατερίνα Καινούργιου ήταν και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, όχι μόνο της επαγγελματικής μου πορείας στην τηλεόραση, αλλά ήταν ένα κεφάλαιο μεγάλο, προσωπικό» παραδέχτηκε ο Νίκος Κοκλώνης. «Για μένα ήταν φίλη μου, αδελφή μου. Οπότε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα κατάφερε και θα κάνει αυτό το παιδάκι και είναι ευτυχισμένη και θέλω να είναι 100 χιλιάδες φορές πιο ευτυχισμένη.

«Είμαι ευτυχισμένος που είναι ευτυχισμένη»

Ζω από μακριά, αλλά χαίρομαι γιατί θεωρώ πως ότι κι αν έχει συμβεί μεταξύ μας, το οποίο θα το λύσουμε κάποια στιγμή οι δυο μας, είναι τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή περιμένει το παιδάκι της.

Σε άλλες συνθήκες, θα ήμουν εκεί, στο μαιευτήριο, αλλά ζω από μακριά την εγκυμοσύνη της και είμαι χαρούμενος. Είμαι ευτυχισμένος που είναι ευτυχισμένη», είπε ο Νίκος Κοκλώνης.

Νίκος Κοκλώνης: «Ήθελα να κάνω πρωινό απέναντι από την Κατερίνα»

Μιλώντας για το παρασκήνιο της συνεργασίας του με το OPEN, ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε πως όταν του έγινε πρόταση να παρουσιάσει το J2US η πρώτη του αντίδραση ήταν να ζητήσει την πρωινή ζώνη του σταθμού ώστε να βρεθεί απέναντι από την Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Νίκο Κοκλώνη στα γενέθλιά του το 2020 στη Μύκονο.