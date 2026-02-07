Με αφορμή την τηλεοπτική κόντρα που προκάλεσε ανάμεσα στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και το Happy Day του Alpha τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα για το ζεύγος Ελένης Βουλγαράκη- Φώτη Ιωαννίδη, η Σίσσυ Χρηστίδου προχώρησε σε μια άκρως ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, προσθέτοντας στην εξίσωση τον θόρυβο που είχε ξεσπάσει πέρσι με τα δικά της σχόλια για το ζεύγος Χάρη και Αντελίνας Βαρθακούρη.

«Στα δικά μου αυτιά αυτά που λέει ο Δημήτρης Παπανώτας είναι στην ίδια στρατόσφαιρα με αυτά που λέει η Αντελίνα Βαρθακούρη» ξεκίνησε να λέει η Σίσσυ Χρηστίδου. «Το ίδιο πράγμα πρεσβεύουν. Άρα επειδή ο Χάρης Βαρθακούρης τα είπε για τη γυναίκα του είναι ΟΚ, ενώ ο Δημήτρης Παπανώτας, επειδή δεν είναι δική του γυναίκα δεν μπορεί να τα λέει. Η θέση μου είναι ότι κανένας δεν μπορεί να μιλάει για άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε για τον εαυτό τους. Είτε είναι γυναίκες τους είτε δεν είναι δεν ανήκουν σε κανέναν. Το ζήτημα είναι ότι ενόχλησε εμένα αλλά δεν ενόχλησε την Αντελίνα, άρα με ποιο δικαίωμα ενοχλεί εμένα».

Σίσσυ Χρηστίδου: ««Μπορώ να την κάνω να νιώσει “κάτι” αν η ίδια νιώθει “τίποτα”;»

«Εγώ είπα ότι η δήλωση του Χάρη Βαρθακούρη είναι προσβλητική για τις γυναίκες, εκπέμπει το λάθος μήνυμα και δεν αλλάζω θέση πάνω σε αυτό» συμπλήρωσε η Σίσσυ Χρηστίδου. «Το ότι η ίδια η Αντελίνα θέλησε να βγει απέναντι σε αυτό και να πει “εγώ χωρίς τον άντρα μου είμαι ένα τίποτα”, είναι δικαίωμά της, δεν μπορώ να επέμβω πάνω σε αυτό. Είναι ένα μήνυμα λάθος κατά τη γνώμη μου. Καμία δεν γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει “τίποτα” χωρίς τον άντρα της. Μπορώ εγώ να την κάνω να νιώσει “κάτι” αν νιώθει “τίποτα”; Δεν μπορώ».

Το ζεύγος Βαρθακούρη με την κόρη τους και τον Γιώργο Λιάγκα.

«Κάθε γυναίκα αποφασίζει για τον εαυτό της, και δεν της ορίζει κανένας άντρας, ούτε καν ο άντρας της, ποια είναι η θέση της. Αποφασίζει μόνη της. Και αν η θέση της είναι να νιώθει “τίποτα” χωρίς τον άντρα της, είναι δικαίωμά της. Αρκεί να το πει η ίδια» κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η τοποθέτηση της Σίσσυς Χρηστίδου, δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού λίγες μέρες πριν, η Αντελίνα Βαρθακούρη είχε υπερασπιστεί την Ελένη Βουλγαράκη αφήνοντας μία έμμεση αιχμή στην παρουσιάστρια του MEGA: «Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί έχει έρθει στη θέση μου η Ελένη να πρέπει να απολογηθεί όπως κι εγώ βγήκα πέρσι να απολογηθώ γιατί όφειλα να στηρίξω τη δική μου οικογένεια».