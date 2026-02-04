Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της HuffPost (που πολλοί είχαν σπεύσει -σχεδόν ηδονικά- να διαψεύσουν) από τον Σεπτέμβρη σχετικά με τη μετακίνηση του Μάρκου Σεφερλή στο MEGA. Το πρωί της Τετάρτης, στάλθηκε και η επίσημη ανακοίνωση: «Η ALTER EGO STUDIOS, η εταιρεία παραγωγής και διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου της ALTER EGO MEDIA, εξασφάλισε για 15 χρόνια τα δικαιώματα προβολής 26 απολαυστικών θεατρικών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή – του επιτυχημένου κωμικού ηθοποιού και δημιουργού που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες σκορπά αβίαστα γέλιο στους θεατές και φροντίζει να διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

Τα εμβληματικά θεατρικά έργα που έχει ανεβάσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης στις ιστορικές σκηνές Δελφινάριο και Περοκέ θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, το οποίο θα μπορεί να τα ανακαλύψει και να τα παρακολουθήσει από την άνεση του καναπέ του σε όλες τις πλατφόρμες της ALTER EGO MEDIA.

Επιπλέον, η ALTER EGO STUDIOS εξασφάλισε και την προβολή όλων των νέων σπαρταριστών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο τους στη θεατρική σκηνή».

Με διπλή ιδιότητα στο MEGA;

Φυσικά δεν αποκλείεται ο Μάρκος Σεφερλής από την επόμενη σεζόν να έχει και τη δική του εκπομπή στο MEGA, όπως δεν έχει αποκλειστεί και η επιστροφή του στη μυθοπλασία, αφού το «Ορκιστείτε παρακαλώ» ήταν μια σειρά που ήθελε να κάνει πολύ.

Στην πραγματικότητα, ο Μάρκος έχει το δικαίωμα να κάνει συνεργασία και με άλλον σταθμό ως παρουσιαστής ή πρωταγωνιστής, απλά για ηθικούς λόγους θα προηγείται το MEGA στις συζητήσεις του.

Την προσεχή Δευτέρα ξεκινάει εντατικά γυρίσματα η Μαρία Μπακοδήμου για το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» αφού μία εβδομάδα μετά -στις 16 Φεβρουαρίου κάνει πρεμιέρα στο OPEN αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων της Εύας Αντωνοπούλου.

Στο ολοκαίνουριο πλατό του J2US στο Γαλάτσι βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Νίκος Κοκλώνης, αφού το λαμπερό μουσικό show κάνει πρεμιέρα, αν πάνε όλα καλά, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου. Μπορεί το όνομα του Τρύφωνα Σαμαρά να είχε ακουστεί από την αρχή, αλλά τώρα που πλησιάζουν οι μέρες μπορούμε πλέον να αποκαλύψουμε ότι δεν θα είναι διαγωνιζόμενος αλλά θα έχει έναν άλλον – ξεκαρδιστικό- ρόλο έκπληξη.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA με καλεσμένη την, άκρως περιζήτητη, Ιουλία Καραπατάκη.

Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στο MEGA την επόμενη Πέμπτη.

Κουίζ: Μια νέα εγκυμοσύνη θα ανακοινωθεί σύντομα από ένα διάσημο ζευγάρι- νέοι, επιτυχημένοι και ωραίοι και οι δύο. Μείνετε συντονισμένοι…