Η απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να αποχωρήσει από τον ραδιοφωνικό σταθμό όπου εργαζόταν τα τελευταία 5,5 χρόνια δίπλα στον Φάνη Λαμπρόπουλο έχοντας επιλέξει να περνάει περισσότερο χρόνο πλέον στην Πορτογαλία δίπλα στον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, άνοιξε τον ασκό του αιόλου στην Ελληνική τηλεόραση.

Πώς ξεκίνησαν όλα: Η φράση του Δημήτρη Παπανώτα στον αέρα του Happy Day για τον 26χρονο Φώτη Ιωαννίδη «Πάρε μια οικιακή βοηθό, τσιλιμπούρδισε δεξιά και αριστερά» ήταν αρκετή για να προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις από τις υπόλοιπες εκπομπές της πρωινής ζώνης, ακόμα και από την ομοκάναλη «Super Κατερίνα»

Η αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη ήταν αρκετά αιχμηρή και πολλοί άνθρωποι της τηλεόρασης- Κωνσταντάρας, Συρίγος, Πετρογιάννη κ.α- φρόντισαν να την κάνουν repost δείχνοντας έτσι τη στήριξή τους.

Το πρωί της Δευτέρας προβλήθηκαν δηλώσεις που είχε κάνει την Παρασκευή η Ελένη Βουλγαράκη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, με τον οποίο συνεργάστηκαν την προηγούμενη χρονιά: «Στην Ελλάδα θα είμαι, δεν φεύγω μόνιμα» ξεκαθάρισε. «Έχω συμβόλαια που τρέχουν, μη μου χαλάτε τις δουλειές!» συμπλήρωσε χαμογελώντας.

«Αυτό που με τρομάζει και μου κάνει εντύπωση είναι η υποκρισία των γύρω» είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας. «Είτε είναι στην ίδια εκπομπή, είτε σε άλλες εκπομπές. Είναι υποκρισία. Είναι κρίσεις α λα καρτ, όχι επί της ουσίας, αλλά σύμφωνα με τα παρεάκια μας, με τις φιλίες μας, με το ποιον θέλουμε να στηρίξουμε χωρίς να έχουμε σταθερότητα και να μην έχουμε σοβαρότητα και να κοιτάμε με ειλικρίνεια τον κόσμο στα μάτια».

«Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Παπανώτας» συνέχισε οι Γιώργος Λιάγκας μιλώντας υπέρ της Ελένης Βουλγαράκη. «Γιατί ο Παπανώτας εκφράζει με τις απόψεις του, με τις οποίες διαφωνώ κάθετα, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, ένα κομμάτι της κοινωνίας που αυτά πιστεύει. Άρα, το να εκφράζεται και στην τηλεόραση ένα κομμάτι της κοινωνίας, εμένα δεν με ενοχλεί, αυτή είναι η Δημοκρατία. Η Δημοκρατία δεν κινδυνεύει και η πολιτική ορθότητα από κανέναν Παπανώτα, από κανέναν Λιάγκα. Βρίσκει τον δρόμο μόνη της».

Είναι πιο έντιμο να πεις “συγγνώμη ρε παιδιά”. Εμείς δηλαδή βλάκες είμαστε που λέμε καμιά φορά κάναμε λάθος, πάμε συγγνώμη, τέλος. Το καταλαβαίνουμε το λάθος μας, είπαμε συγγνώμη. Δεν ζητάει συγγνώμη ο Δημήτρης, λέει “δεν είπα αυτό, είστε όλοι βλάκες και καταλάβατε κάτι άλλο”».

Η Ελένη Βουλγαράκη με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Υπέρ της Ελένης Βουλγαράκη τοποθετήθηκε και η Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν έπρεπε να το πει αυτό ο Δημήτρης, να είμαστε ειλικρινείς, επειδή είναι ο σταθμός μας δεν σημαίνει ότι σήμερα θα τα λέμε όλα τέλεια, να είμαστε αντικειμενικοί. Και δεν είναι και τέτοιος άνθρωπος ο Δημήτρης, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που τον ξέρω εγώ. Ο Δημήτρης δεν είναι σεξιστής. Ο Δημήτρης, που ξέρω εγώ τουλάχιστον αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω γιατί έπεσε σε αυτό το τεράστιο λάθος.

Ήταν πολύ άσχημο αυτό που ακούστηκε στον αέρα. Όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεργαστεί με γυναίκες. Ο Δημήτρης δεν είναι σεξιστής. Έχει δείξει να αγαπάει τις γυναίκες, αλλά βρε παιδιά στα τηλεοπτικά πάνελ ειδικά έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να το λες “ας πάρει μια οικιακή βοηθό”. Έτσι όπως το είπε, εμένα μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα».

Ανάλογη στάση κράτησαν και στην εκπομπή Buongiorno: «Εδώ θίγονται υπολήψεις, καταστάσεις και συμπεριφορές» φώναξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την Κατερίνα Ζαρίφη να κάνει λόγο για «μισογυνιστική τοποθέτηση» και τη Νάνσυ Νικολαΐδου να ξεσπάει: «Τι είναι η γυναίκα; Αντικείμενο; Δοχείο εκσπερμάτισης και για να κάνει δουλειές;». «Και η Σταματίνα έχει ευθύνη» τόνισε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Το Σαββατοκύριακο, η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» είχε επίσης πάρει το μέρος της Ελένης Βουλγαράκη, η οποία βρισκόταν στην ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου πριν μετακινηθεί στον ΑΝΤ1. «Καταλαβαίνω ότι υπήρχε χιουμοριστική διάθεση, αλλά ένα πάρα πολύ άβολο χιούμορ» σχολιάσε η παρουσιάστρια με τον Νίκο Συρίγο να παίρνει τον λόγο: «Γιατί προσπαθούμε να το μαλακώσουμε; Αυτό που είπε ο Παπανώτας είναι τραγωδία. Είναι τραγικό να ακούγονται αυτά τα πράγματα στην τηλεόραση. Είναι ντροπιαστικό, αυτή είναι η κανονική λέξη.

Μιλάει για μια κοπέλα που έκανε μια επιλογή να πάει να μείνει όσο μπορεί περισσότερο στον άνθρωπό της, όχι μόνιμα, και συζητάμε αν ήταν άβολο αυτό που ακούμε. Όχι, δεν είναι άβολο, είναι ντροπιαστικό. Είναι τρομερά παλιακά όλα αυτά, δηλαδή για να πάει η Ελένη στην Πορτογαλία πρέπει να της γίνει πρόταση γάμου ή να μείνει έγκυος; Είναι ορισμένα πράγματα που τα ακούς και δεν πιστεύεις ότι τα ακούς».