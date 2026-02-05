Στην τελική ευθεία για την τηλεοπτική του επιστροφή βρίσκεται πλέον ο Νίκος Κοκλώνης με την ομάδα του J2US. Τοπετυχημένο μουσικό show κάνει πρεμιέρα το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου στο OPEN και ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστά τα ζευγάρια που θα λάβουν μέρος- μέχρι στιγμής ο αριθμός των παικτών και των coaches έχει ανέβει στους 28.

Όπως αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης η εκπομπή Buongiorno, ο γνωστός φωτογράφος, Δημήτρης Σκουλός, θα διαγωνιστεί μαζί με την κόρη του Κώστα Χατζή, Δανιέλα.

Advertisement

Advertisement

Μία από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις του φετινού J2US θα είναι η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία συζητούσε να λάβει μέρος και στον προηγούμενο κύκλο με αποτέλεσμα να την πιάσει το παράπονο επειδή είχε μείνει τελικά εκτός.

Η Μαρία Ιωαννίδου κάνει ήδη εντατικές πρόβες για το J2US.

Ένα από τα πιο ανατρεπτικά ζευγάρια της φετινής σεζόν, αναμένεται να είναι η Έφη Θώδη με τον DJ Deleasis, αλλά και η φρεσκοχωρισμένη Έλενα Τσαγκρινού με τον νικητή του Survivor (2018), Ηλία Γκότση (υπάρχει μια επιφύλαξη εδώ).

Πολύ κοντά στις τελικές υπογραφές βρίσκεται ο Χρήστος Μενιδιάτης, ενώ έχουν ήδη συμφωνήσει η Αγγελική Ηλιάδη και ο Στάθης Αγγελόπουλος. Συζητήσεις έχει κάνει και ο Κωνσταντίνος Βασάλος από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου αλλά και ο Πάνος Κατσαρίδης από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Σίγουρη επίσης θεωρείται η συμμετοχή του Γιώργου Γιαννιά μαζί με τη σύζυγό του, Ελευθερία Παντελιδάκη.

Οι δύο απουσίες από την πρεμιέρα του J2US

Στην πρεμιέρα του J2US, ο Σταμάτης Φασουλής δεν θα βρίσκεται δίπλα στη Βίκυ Σταυροπούλου και την Καίτη Γαρμπή, αφού οι παραστάσεις του στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνονται στις 15 Φεβρουαρίου, ενώ εκτός θα είναι και ο Λάκης Γαβαλάς εξαιτίας ανηλειμμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, αν και ο ίδιος δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του που μετά τον χορό και τη μόδα, ετοιμάζεται πλέον να κατακτήσει και το τραγούδι!

Ο Λάκης Γαβαλάς θα διαγωνιστεί πρώτη φορά στο J2US.

Τον παλμό των παρασκηνίων θα μεταφέρει ένα απροσδόκητο δίδυμο: Ο… βετεράνος του J2US Τρύφωνας Σαμαράς μαζί με την 24χρονη influencer από τη Θεσσαλονίκη Modern Cinderella, η οποία έχει αποκτήσει έναν γιο με τον τράπερ Ricta, που θα γίνει 4 ετών.