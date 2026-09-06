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Μητσοτάκης άφησε αιχμές για την πρόθεση του πρώην πρωθυπουργού να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, καλώντας τον να προστατεύσει την υστεροφημία του.

Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε με οξεία κριτική, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για περιφρόνηση της βάσης του κόμματος και για σειρά αποτυχιών στη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως κόμμα του κ.

Μητσοτάκη, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί έλλειψης πολιτικής συνεννόησης.

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“Ρουκέτα” εξαπολύει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή την απάντηση που έδωσε ο πρωθυπουργός πριν από λίγο στην συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, όταν ρωτήθηκε για τον άλλοτε αρχηγό της ΝΔ:

“Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800 χιλιάδες Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί, λοιπόν, για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία, ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του “Φραπέ” και του “Χασάπη”, των Τεμπών και των Υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη.Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.”

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Λίγο νωρίτερα στην συνέντευξη Τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ερωτηθεί για το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και για ένα (υποθετικό σενάριο) μετεκλογικής συνεργασίας.

Σε αυτό το σημείο, ο κύριος Μητσοτάκκης αναφέρθηκε στις σημερινές θέσεις του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας: «Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω απολύτως κανένα περιθώριο συνεννόησης».

Στη συνέχεια υπενθύμισε τη διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ και σημείωσε ότι «ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω. Τον έκανε πρωθυπουργό» για να προσθέσει: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί τελικά την υστεροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του».