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Για μετάλλαξη της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας και για εφαρμογή της woke ατζέντας κατηγορεί την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις επιλογές που εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος πρέπει να δηλώσει το φύλο του. Οι επιλογές “Άλλο” και κυρίως “Ακαθόριστο” προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού.

«Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.

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Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος», σημειώνει σε δήλωση του ο Μεσσήνιος πολιτικός και συμπληρώνει:

«Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του.»

Ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

“Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο” !

Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους !

Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία.

Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.

Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του.