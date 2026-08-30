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Αναστάτωση προκάλεσε στην Κομοτηνή η παρουσία ομάδας Τούρκων μοτοσικλετιστών, οι οποίοι διέσχισαν δρόμους της πόλης έχοντας τουρκικές σημαίες στις μοτοσικλέτες τους και παίζοντας σε υψηλή ένταση τουρκικά εμβατήρια.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που κατέγραψε πολίτης στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Ιωαννίνων, πλησίον της Δημοτικής Αγοράς, οι μηχανές κινούνταν σε σχηματισμό φέροντας τουρκικές σημαίες.

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Παράλληλα, από τα ηχεία που ήταν προσαρμοσμένα στις μοτοσικλέτες ακουγόταν σε υψηλή ένταση το οθωμανικό στρατιωτικό εμβατήριο «Eski Ordu Marsı» (Εμβατήριο του Παλαιού Στρατού).

Την ίδια στιγμή, οι μοτοσικλετιστές σχηματίζουν με τα δάχτυλα τους το χαρακτηριστικό σύμβολο της υπερεθνικιστικής οργάνωσης των «Γκρίζων Λύκων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πομπή των μοτοσικλετιστών -οι οποίοι αποτελούν μέλη συλλόγου από την Κωνσταντινούπολη– επισκέφθηκε νωρίτερα και το κτίριο της λεγόμενης «Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής».

Η έντονη παρουσία και οι χειρονομίες προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των πολιτών, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής ακινητοποίησαν τους μηχανόβιους και τους προσήγαγαν στο αστυνομικό μέγαρο.

Κατά τον τρίωρο εξονυχιστικό έλεγχο που ακολούθησε εξετάστηκαν τα διαβατήρια και τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, τα οποία βρέθηκαν απολύτως νόμιμα.

Οι ίδιοι υποστήριξαν στις αρχές ότι ταξιδεύουν στην Ευρώπη και δεν έκαναν κάτι παράνομο. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικαστικών, αφέθηκαν ελεύθεροι και αναχώρησαν από την πόλη με κατεύθυνση τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Πηγή: fonirodopis.gr