Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν τέσσερις αγώνες στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ακόμη τέσσερις εκτός έδρας, έχοντας μπροστά τους ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα.
Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, τη Γιαγκελόνια και τη Χοφενχάιμ.
Μακριά από την έδρα του θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ, τη Ρεν, την Τσέλιε και την Τορένσε.
Η League Phase του Europa League θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου, με τις ομάδες να διεκδικούν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση μέσα από ένα ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 8 θα εξασφαλίσουν απευθείας την παρουσία τους στους «16» της διοργάνωσης.
Αντίθετα, όσες ολοκληρώσουν τη League Phase από την 9η έως την 24η θέση θα χρειαστεί να αγωνιστούν στα playoffs, σε διπλές αναμετρήσεις, προκειμένου να διεκδικήσουν την πρόκριση στους «16».
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 25 έως 36 θα ολοκληρώσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και δεν θα συνεχίσουν σε άλλη διοργάνωση.
Οι ημερομηνίες της League Phase
Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η League Phase θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιανουαρίου 2027.
Αναλυτικά:
1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
Ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να ανταποκριθεί σε ένα πρόγραμμα με σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, έχοντας ως στόχο να βρεθεί όσο το δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία και να αποφύγει τη διαδικασία των playoffs.