Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν τέσσερις αγώνες στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ακόμη τέσσερις εκτός έδρας, έχοντας μπροστά τους ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα.

Advertisement

Advertisement

Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, τη Γιαγκελόνια και τη Χοφενχάιμ.

Μακριά από την έδρα του θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ, τη Ρεν, την Τσέλιε και την Τορένσε.

Η League Phase του Europa League θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου, με τις ομάδες να διεκδικούν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση μέσα από ένα ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 8 θα εξασφαλίσουν απευθείας την παρουσία τους στους «16» της διοργάνωσης.

Αντίθετα, όσες ολοκληρώσουν τη League Phase από την 9η έως την 24η θέση θα χρειαστεί να αγωνιστούν στα playoffs, σε διπλές αναμετρήσεις, προκειμένου να διεκδικήσουν την πρόκριση στους «16».

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 25 έως 36 θα ολοκληρώσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και δεν θα συνεχίσουν σε άλλη διοργάνωση.

Advertisement

Οι ημερομηνίες της League Phase

Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η League Phase θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Αναλυτικά:

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

Advertisement



2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026



3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026



4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

Advertisement



5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026



6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026



7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

Advertisement



8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Advertisement

Ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να ανταποκριθεί σε ένα πρόγραμμα με σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, έχοντας ως στόχο να βρεθεί όσο το δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία και να αποφύγει τη διαδικασία των playoffs.