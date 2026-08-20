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Ο Ταξιάρχης Φούντας σημείωσε δύο τέρματα, ενώ ο Ντίκμαν διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Η ελληνική ομάδα κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, εκμεταλλευόμενη και την αποβολή του παίκτη της ΤΣΣΚΑ, Μπραχίμι, στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο τερματοφύλακας Χριστογεώργος συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση του μηδέν, επεμβαίνοντας επιτυχώς στις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι Βούλγαροι φιλοξενούμενοι.

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Ο ΟΦΗ ήταν κυρίαρχος και επικράτησε 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο στον πρώτο αγώνα για τα playoffs του Europa League χάρη στα δύο τέρματα του Ταξιάρχη Φούντα και του Ντίκμαν, σε μία βραδιά που χαρακτηρίζεται «ονειρική» για τους Κρητικούς.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, έπαιξε αποφασιστικά και επικράτησε απόλυτα δίκαια της ΤΣΣΚΑ, η οποία παραμένει αήττητη στις πρώτες αγωνιστικές του βουλγαρικού πρωταθλήματος. Να σημειωθεί ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο ο ΟΦΗ αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω εξαιτίας της απευθείας αποβολής του Μπραχίμι.

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Το παιχνίδι:

Με τη γνωστή αγωνιστική φιλοσοφία και τον Νουέ στην κορυφή της επίθεσης παρέταξε τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης, επιλέγοντας τον Μπουχαλάκη αντί του Καραχάλιου στη μεσαία γραμμή, προκειμένου να δώσει περισσότερη δημιουργία στην ομάδα του.

Οι Κρητικοί άφησαν την ΤΣΣΚΑ να κυκλοφορήσει την μπάλα στα πρώτα λεπτά, όμως μετά το αρχικό πεντάλεπτο ανέβασαν τις γραμμές τους, πήραν τον έλεγχο της κατάστασης και προσπάθησαν να χτυπήσουν την ανεβασμένη ψηλά άμυνα των Βούλγαρων.

Η πίεση του ΟΦΗ απέφερε καρπούς στο 20ό λεπτό. Ο Αϊτόρ κινήθηκε από αριστερά και έβγαλε την κατάλληλη στιγμή την μπάλα στην περιοχή, όπου ο Ταξιάρχης Φούντας με υποδειγματικό τελείωμα νίκησε την αντίπαλη άμυνα και έγραψε το 1-0, βάζοντας «φωτιά» στο Παγκρήτιο.

Ο ΟΦΗ διατήρησε το προβάδισμα, με την ΤΣΣΚΑ να απειλεί σε δύο περιπτώσεις, με τους Γοδόι και Πίττα, αλλά τον Χριστογεώργο να δηλώνει «παρών».

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο για τους γηπεδούχους. Σε μία ακόμη προώθηση του Αθανασίου, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Πάστορ. Ο διαιτητής χρειάστηκε τη συνδρομή του VAR, πριν καταλογίσει την παράβαση, δείχνοντας τελικά την άσπρη βούλα. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε, κάνοντας το 2-0, βάζοντας «φωτιά» στο Παγκρήτιο.

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Το δεύτερο γκολ ανάγκασε την ΤΣΣΚΑ να ανεβάσει την πίεσή της. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να κρατήσουν περισσότερο την μπάλα και στο 58’ έφτασαν μια ανάσα από τη μείωση του σκορ, όμως το σουτ του Ίτου σταμάτησε στο δοκάρι, με τον Χριστογεώργο να έχει επίσης σημαντική συμβολή.

Οι Βούλγαροι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με δέκα παίκτες, καθώς ο Μπραχίμι αποβλήθηκε για αντιαθλητικό χτύπημα στον Αϊτόρ. Ο ΟΦΗ συνέχισε να ψάχνει και τρίτο γκολ και τελικά το βρήκε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Ντίκμαν, αποδείχθηκε «χρυσή» αλλαγή και ολοκλήρωσε ιδανικά την προσπάθειά του με εξαιρετικό αριστερό τελείωμα στην κίνηση, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αποστολάκης, Κωστούλας (87′ Νικολάου), Σιέλης, Πούγγουρας, Αθανασίου, Ανδρούτσος (75’ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (65’ Καραχάλιος), Φούντας (65’ Ντίκμαν), Νους (75’ Ισέκα), Αϊτόρ

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ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπούκοφ, Πάσταρ (56’ Μπραχίμι), Ιβάνοφ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοφ (75’ Περέιρα), Εμπόνγκ, Γμπαμίν, Σένσι, Ετό (56’ Ίτου), Γοδόι (63’ Σβάρτς), Πίττας