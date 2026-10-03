Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πλατφόρμα Netflix εμπλουτίζει το περιεχόμενό της με νέες παραγωγές που καλύπτουν διαφορετικά είδη, από δραματικές ιστορίες έως μαύρες κωμωδίες.

Η δραματική ταινία Unabomber εξερευνά τη ζωή του διαβόητου τρομοκράτη, ενώ η σειρά μυστηρίου El problema final παρουσιάζει έναν ηθοποιό που ερευνά έναν φόνο σε ξενοδοχείο.

Η τουρκική σειρά Seni Tanıyorum εστιάζει στις ψυχολογικές ανατροπές μιας γυναίκας, όταν μια νέα νταντά εισβάλλει στην καθημερινότητά της.

Παράλληλα, οι ισπανικές κωμωδίες Muertos S.L και Gracias, equipo σατιρίζουν την οικογενειακή επιχείρηση και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον αντίστοιχα.

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Οι πρώτες δροσερές μέρες του φθινοπώρου συνοδεύονται παντα από μία τέλεια αφορμή για περισσότερες βραδιές στον καναπέ, με μια καλή σειρά ή ταινία να παίζει στην οθόνη. Το Netflix φυσικά έχει φροντίσει για αυτό, ανανεώνοντας καθημερινά τη λίστα μας με μερικές καινούργιες κυκλοφορίες που αξίζουν το ενδιαφέρον μας.

Η HuffPost ξεχώρισε 5 από τις νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν στον κατάλογο της δημοφιλούς πλατφόρμας.

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«Unabomber»

Η νέα δραματική ταινία του Netflix, εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, αφηγείται την πορεία του Τεντ Κατσίνσκι από ιδιοφυή φοιτητή του Χάρβαρντ και αντικείμενο ενός αμφιλεγόμενου πειράματος μέχρι τη μεταμόρφωσή του στον διαβόητο Unabomber, ενώ το FBI βρίσκεται στα ίχνη του.

Με τους Ράσελ Κρόου, Τζέικομπ Τρέμπλεϊ και Σέιλιν Γούντλι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η ταινία συνδυάζει αστυνομικό θρίλερ, ψυχολογικό δράμα και στοιχεία από αληθινή ιστορία, εστιάζοντας τόσο στην έρευνα των αρχών όσο και στην προσωπικότητα του ανθρώπου που κρύβεται πίσω από μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις τρομοκρατίας στις ΗΠΑ.

«El problema final» (Το στερνό πρόβλημα)

Σε αυτή την ισπανική σειρά μυστηρίου, ένας ξεπεσμένος ηθοποιός καλείται να επιστρατεύσει τις δεξιότητες του διάσημου ντετέκτιβ που είχε υποδυθεί στο παρελθόν, όταν ένας φόνος αναστατώνει ένα απομονωμένο ξενοδοχείο στη Μαγιόρκα. Καθώς όλοι οι ένοικοι μοιάζουν να έχουν κάτι να κρύψουν και τα στοιχεία οδηγούν από τον έναν ύποπτο στον άλλον, ο ήρωας προσπαθεί να λύσει την υπόθεση πριν τα πράγματα γίνουν ακόμη πιο επικίνδυνα.

Με πρωταγωνιστές τους Χοσέ Κορονάδο, Μαρία Βαλβέρντε και Μαρτίνιο Ρίβας, η σειρά δανείζεται στοιχεία από το σύμπαν της Άγκαθα Κρίστι και του Ηρακλή Πουρό και τα μπλέκει με την ιδιαίτερη αύρα της Ιβιρικής Χερσονήσου με την ιστορία να εκτυλίσσεται στη δεκαετία του 1950.

«Seni Tanıyorum» (Σε ξέρω)

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Η τουρκική δραματική σειρά ακολουθεί τη Φουντά, μια γυναίκα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη μητρότητα, τον γάμο της και την καλλιτεχνική της δημιουργία. Η ζωή της αλλάζει όταν εμφανίζεται μια μυστηριώδης νταντά, η οποία αρχικά μοιάζει να αποτελεί την ιδανική λύση στα προβλήματά της, σύντομα όμως αποκαλύπτεται ότι κρύβει δικά της μυστικά.

Καθώς οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται και παλιά μυστικά έρχονται στην επιφάνεια, η σειρά εξελίσσεται σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι γεμάτο υποψίες, ενοχές και ανατροπές. Πρωταγωνιστούν οι Ελτσίν Σανγκού, Μέλις Σεζέν και Οζάν Ντολουνάι.

«Muertos S.L.» (Θάνατος Α.Ε.)

Όχι κάποια καινούργια κυκλοφορία αλλά η ισπανική μαύρη κωμωδία επιστρέφει με νέα σεζόν και μας δίνει την ευκαιρία να απολαύσουμε την ιστορία ενός γραφείου τελετών όπου ο θάνατος γίνεται… οικογενειακή επιχείρηση. Όταν ο ιδρυτής του γραφείου, Γκονθάλο Τορεγρόσα, πεθαίνει, ο προστατευόμενός του Ντάμασο, περιμένει πως θα αναλάβει τα ηνία, όμως τα σχέδιά του ανατρέπονται όταν η χήρα του εκλιπόντος παίρνει τον έλεγχο. Από εκεί ξεκινά μια σειρά από συγκρούσεις, επιχειρηματικές ίντριγκες και παράλογες καταστάσεις, με το προσωπικό και την οικογένεια να μπλέκονται διαρκώς μεταξύ τους.

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Με το χαρακτηριστικό ισπανικό, στεγνό και σκοτεινό χιούμορ της, αλλά και υιοθετώντας την αριστουργηματική τεχνική του «The Office» με απότομα zoom in πλάνα και κάμερα στο χέρι, η σειρά μετατρέπει έναν χώρο που συνδέεται κατεξοχήν με τη σοβαρότητα σε σκηνικό για μια ανατρεπτική κωμωδία καταστάσεων.

«East of Eden» (Ανατολικά της Εδέμ)

Από τις πιο πολυαναμενόμενες νέες σειρές του Netflix είναι το «East of Eden», η νέα τηλεοπτική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος του Τζον Στάινμπεκ. Η σειρά αποτελείται από επτά επεισόδια, ακολουθώντας την πολυτάραχη ιστορία της οικογένειας Τρασκ και τις συγκρούσεις που περνούν από γενιά σε γενιά.

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Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η εμβληματική Φλόρενς Πιου η οποία ενσαρκώνει τον αλησμόνητο χαρακτήρα της Κάθι, ενώ μαζί της πρωταγωνιστούν οι Κρίστοφερ Άμποτ ως Άνταμ Τρασκ και Μάικ Φέιστ ως Τσαρλς Τρασκ.

Η σειρά δίνει μια νέα ματιά στο εμβληματικό έργο του Στάινμπεκ, εστιάζοντας στις οικογενειακές σχέσεις, την αγάπη, τη ζήλια, την ελευθερία και τις συνέπειες των επιλογών μας. Το 1955 ο Ηλίας Καζάν βασίστηκε στο δεύτερο μισό του βιβλίου για να σκηνοθετήσει την εξίσου θρυλική ομότιτλη ταινία, ενώ τώρα η εγγονή του, Ζόι Καζάν, το μεταφέρει στη μικρή οθόνη.

Από συναρπαστικές υποθέσεις μυστηρίου μέχρι απολαυστικές μαύρες κωμωδίες, το Netflix μάς προσφέρει αμέτρητες επιλογές για όμορφες βραδιές στο σπίτι, τώρα που τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου έκαναν την εμφάνισή τους.

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Με πληροφορίες από Netflix Tudum

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