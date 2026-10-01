Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αστυνομικοί δικαιούνται να ελέγχουν τα έγγραφα του οδηγού και τον υποχρεωτικό εξοπλισμό του οχήματος κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων στον δρόμο.

Η έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν συγκεκριμένες σοβαρές υπόνοιες τέλεσης αξιόποινης πράξης ή υφίσταται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος.

Το γεγονός ότι ένα όχημα σταμάτησε για έλεγχο δεν παρέχει από μόνο του το δικαίωμα στις Αρχές να πραγματοποιήσουν έρευνα στο εσωτερικό του.

Όταν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η έρευνα μπορεί να διενεργηθεί χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού και χωρίς την απαραίτητη παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο οδηγός έχει το δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση για τους λόγους της έρευνας, αποφεύγοντας ωστόσο να παρεμποδίσει τη διαδικασία των αστυνομικών οργάνων.

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Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας αστυνομικός έλεγχος στον δρόμο και πότε έχουν οι αστυνομικοί το δικαίωμα να ψάξουν το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου; Πρόκειται για ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς οδηγούς, καθώς οι τροχονομικοί έλεγχοι στους ελληνικούς δρόμους έχουν ενταθεί, με στόχο τον περιορισμό επικίνδυνων παραβάσεων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Ωστόσο, ένας συνηθισμένος τροχονομικός έλεγχος δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η αστυνομία μπορεί να ερευνήσει ολόκληρο το αυτοκίνητο. Όπως εξηγεί σε σχετικό βίντεο ο δικηγόρος και ποινικολόγος Γιάννης Μπαρκαγιάννης, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που καθορίζουν πότε ένας έλεγχος μπορεί να επεκταθεί σε έρευνα στο εσωτερικό ενός ΙΧ.

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Πότε μπορεί η αστυνομία να ψάξει το αυτοκίνητο

Κατά τη διάρκεια ενός τυπικού τροχονομικού ελέγχου, οι αστυνομικοί μπορούν να ζητήσουν τα απαραίτητα έγγραφα του οδηγού και του οχήματος, καθώς και να ελέγξουν τον υποχρεωτικό εξοπλισμό που προβλέπεται από τη νομοθεσία, όπως το φαρμακείο του αυτοκινήτου.

Διαφορετική είναι, ωστόσο, η περίπτωση κατά την οποία οι αστυνομικοί θέλουν να προχωρήσουν σε έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη συγκεκριμένων περιστατικών που δημιουργούν σοβαρή υπόνοια τέλεσης αξιόποινης πράξης ή περίπτωση απόλυτης ανάγκης, για παράδειγμα προκειμένου να αποτραπεί ένας άμεσος και σοβαρός κίνδυνος.

Επομένως, το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο σταμάτησε για έλεγχο δεν αποτελεί από μόνο του επαρκή λόγο για να πραγματοποιηθεί έρευνα. Η σχετική υπόνοια πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και όχι απλώς στην εμφάνιση ή στη γενική εντύπωση που προκαλεί ο οδηγός.

Όταν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού. Σύμφωνα με την εξήγηση που δίνεται, δεν απαιτείται σε κάθε τέτοια περίπτωση ένταλμα ή παρουσία εισαγγελέα, καθώς αυτό εξαρτάται από τη νομική βάση και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης έρευνας.

φωτο αρχείου – Πηγή: EUROKINISSI

Τι μπορεί να κάνει ο οδηγός αν διαφωνεί με την έρευνα

Σε περίπτωση που οι αστυνομικοί προχωρήσουν σε έρευνα, ο οδηγός μπορεί να ζητήσει να ενημερωθεί για τον λόγο που την καθιστά αναγκαία. Εάν θεωρεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να εκφράσει με ψυχραιμία την αντίρρησή του, χωρίς να παρεμποδίζει τη διαδικασία.

Η συνεργασία με τα αστυνομικά όργανα και η συμμόρφωση στις νόμιμες υποδείξεις τους παραμένουν σημαντικές σε κάθε έλεγχο. Παράλληλα, η γνώση των δικαιωμάτων του οδηγού συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των ορίων που θέτει ο νόμος στις ενέργειες των Αρχών.

Σε κάθε περίπτωση, η νομιμότητα μιας έρευνας κρίνεται με βάση τα συγκεκριμένα περιστατικά και τις εφαρμοστέες διατάξεις. Γι’ αυτό, εάν ένας οδηγός θεωρεί ότι τα δικαιώματά του παραβιάστηκαν, μπορεί να ζητήσει νομική συμβουλή για να εξετάσει τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του.