Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού του Πάβελ Ταλάνκιν, καθώς το βραβείο Όσκαρ που κατέκτησε φαίνεται να εξαφανίστηκε στη διαδρομή από τη Νέα Υόρκη προς τη Γερμανία.

Ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ Mr Nobody Against Putin είχε μαζί του το αγαλματίδιο στη χειραποσκευή του, όμως στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι οι αρχές ασφαλείας τον σταμάτησαν, εκτιμώντας ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Παρότι αρχικά του επετράπη να το κρατήσει, τελικά χρειάστηκε να το τοποθετήσει στον χώρο αποσκευών.

Εξαφάνιση μετά την προσγείωση

Με την άφιξή του στη Γερμανία, το Όσκαρ δεν βρέθηκε πουθενά. Η Lufthansa, η οποία βοήθησε στη συσκευασία του αγαλματιδίου σε κουτί καθώς ο Ταλάνκιν δεν είχε αποσκευή για check-in – ξεκίνησε άμεσα έρευνα για τον εντοπισμό του.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Λυπούμαστε βαθιά για αυτήν την κατάσταση» και πρόσθεσε ότι «Η ομάδα μας αντιμετωπίζει αυτό το θέμα με τη μέγιστη προσοχή και επείγουσα ανάγκη και διεξάγουμε μια ολοκληρωμένη εσωτερική έρευνα για να διασφαλίσουμε ότι το Όσκαρ θα βρεθεί και θα επιστραφεί το συντομότερο δυνατό».



Απορίες και αντιδράσεις

Το BBC επικοινώνησε τόσο με την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών όσο και με την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, η οποία ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο στο αεροδρόμιο.

Η εκτελεστική παραγωγός του BBC, Robin Hessman, βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Ταλάνκιν και τις αρχές, βοηθώντας τον στη διαδικασία, καθώς δεν μιλά άπταιστα αγγλικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης είχε ταξιδέψει πολλές φορές με τα βραβεία του, χωρίς ποτέ να αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα:

«Αυτό δεν θα είχε συμβεί στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο», σχολίασε χαρακτηριστικά.



Ένα βραβείο με ιδιαίτερη σημασία

Ο Ταλάνκιν, που συνυπογράφει και πρωταγωνιστεί στο ντοκιμαντέρ που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, μεταφέρει συχνά το βραβείο του σε εκδηλώσεις και προβολές.

Κατά την πρόσφατη παραμονή του στη Νέα Υόρκη, μάλιστα, το είχε παρουσιάσει σε φοιτητές πανεπιστημίου στο πλαίσιο συζήτησης μετά από προβολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγαλματίδιο έχει ύψος περίπου 34 εκατοστά και βάρος σχεδόν 4 κιλά, ενώ το κόστος κατασκευής του κυμαίνεται μεταξύ 400 και 1.000 δολαρίων.



Το ντοκιμαντέρ

Το «Mr Nobody Against Putin» καταγράφει την ενίσχυση της πολεμικής προπαγάνδας σε ρωσικό σχολείο, όπου εργαζόταν ο Ταλάνκιν, μετά τη Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Το περιστατικό με το χαμένο Όσκαρ παραμένει ανοιχτό, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται γύρω από την τύχη του πολύτιμου αγαλματιδίου.