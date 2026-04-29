Την πρώτη τους μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη ως ζευγάρι έδωσαν ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ με αφορμή τη νέα τους συνεργασία στην παράσταση «Δεσποινίς Τζούλια» που ανεβαίνει στις 11 Μαΐου στο θέατρο «Χώρα».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο Γιάννης Τσορτέκης εξέπληξε τους παρουσιαστές αλλά και την ίδια του τη σύντροφο ομολογώντας ότι είχαν έρθει στην εκπομπή τσακωμένοι. «(Τσοκωνόμαστε) όντως για μικροπράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς ξυπνάει στραβά ένας άνθρωπος» παραδέχτηκε ο 58χρονος ηθοποιός.

Με την Ιζαμπέλλα Φούλοπ και τον σύζυγό της, Γιάννη Δερβίση τον Φεβρουάριο στο θέατρο Ζίνα.

«Είναι που ξύπνησα στραβά πριν από λίγες μέρες αλλά τώρα σιγά σιγά μου φεύγει» συμπληρώνοντας ότι η διάθεσή του είχε επηρεαστεί από την πίεση των προβών. «Απομονώθηκα χωρίς να μπορώ να ονομάσω το γιατί».

Το «γιατί» προφανώς είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο Γιάννης Τσορτέκης, εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Πριν ακριβώς έναν χρόνο, η αγαπημένη του- και πρώην σύζυγος του Δημήτρη Λάλου- τον είχε σκηνοθετήσει στον θεατρικό μονόλο «Σαρμάντζα» στο θέατρο «Πειραιώς 260».

Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου πρωταγωνιστούν στην παράσταση «Δεσποινίς Τζούλια».

Τσορτέκης- Μαυρίδου: Ενάμιση χρόνο αχώριστοι

Στη συνέντευξή τους στην απογευματινή εκπομπή της ΕΡΤ1 που ετοιμάζεται να μετακομίσει από τη νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ με διαφορετικό τίτλο, ο Γιάννης Τσορτέκης αποκάλυψε πως η γνωριμία τους μετράει πάνω από 20 χρόνια καθώς είχαν παίξει μαζί σε μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη αλλά στη συνέχεια είχαν χαθεί. Μετά τη «Σαρμάτζα», η Έλενα Μαυρίδου τον σκηνοθέτησε ξανά στον «Ταρτούφο».