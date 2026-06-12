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Η Ματθίλδη Μαγγίρα δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση ανθρώπου. Σε όλες σχεδόν τις ιδιότητές της, έχει συνθετικό το «πολύ». Πολυτάλαντη καλλιτέχνης, πολυσχιδής προσωπικότητα, πολύ δοτική μητέρα. Καμαρώνει για την 24χρονη κόρη της Λήδα, που ακολουθεί τη δική της καριέρα στην indie pop. Η Λήδα με πατέρα μουσικό που ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη, έμαθε από πολύ μικρή να μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα σε δύο ηπείρους. Η Ματθίλδη προσπάθησε για λίγο να ζήσει εκεί, αλλά δεν ήταν καθόλου ευτυχισμένη.

«Ήξερα από 2 χρονών παιδί ότι ήρθα εδώ για να παίζω, να τραγουδάω, να χορεύω και να κάνω τον κόσμο να γελάει» παραδέχεται. Υπήρξε ένα ατίθασο παιδί, με έντονους προβληματισμούς και διάθεση να ανακαλύψει μόνη της τον κόσμο. Ένα παιδί που έβλεπε τους Ρομά της Ξάνθης να περπατάνε ξυπόλητοι και αναρωτιόταν γιατί και δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο.

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Η Ματθίλδη Μαγγίρα με την κόρη της Λήδα.

«Κάθε μέρα κοιτάω πώς θα εξελιχθώ εσωτερικά. Αυτό μου δίνει την αίσθηση της ασφάλεια» λέει η Ματθίλδη Μαγγιρα η οποία έχει παραδεχτεί ότι στο παρελθόν είχε καταφέρει να νικήσει το «τέρας» της κατάθλιψης. Τι είναι αυτό που μας οδηγεί όμως στα πιο σκοτεινά μονοπάτια της ψυχής μας; «Η αποσύνδεση με τον ανώτερο εαυτό μας. Τον εσωτερικό μας εαυτό. Αυτόν που θα του ψιθυρίσεις λίγο πριν κοιμηθείς, θα τον ευχαριστήσεις, θα τον ρωτήσεις, θα σου απαντήσει. Και το πρωί που θα ξυπνήσεις, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς είναι η απάντηση που έψαχνες.

Κάποια στιγμή το ξέχασα αυτό το “μέσα” μου. Δεν συνδεόμουν. Τότε ήρθε η κατάθλιψη. Ήταν η περίοδος που είχα πάει στην Αμερική, είχα αλλάξει περιβάλλον. Θεωρώ ότι η ποιότητα ζωής μας ξεκινάει από το κλίμα».

Γιατί αποφάσισε να δώσει τέλος στον γάμο της; «Και πάλι οικογένεια είμαστε με τον Άλεξ, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να φύγει από τη ζωή σου όταν έχεις ένα παιδί μαζί του. Είναι εκεί, το γονίδιό του είναι μέσα στο παιδί σου».

Ποια λάθη που έκαναν οι δικοί της γονείς δεν ήθελε να επαναλάβει με το δικό της παιδί; «Εκπαιδεύτηκα μέσα από τη σωματική ψυχοθεραπεία».

Η Ματθίλδη Μαγγίρα και ο Μάνος Ιωάννου θα κάνουν περιοδεία όλο το καλοκαίρι στην Ελλάδα με την παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο».

«Αν σε ένα σπίτι φορτώσεις τόνους κάποια στιγμή τα σίδερα θα αρχίσουν να λυγίζουν. Το ίδιο συμβαίνει με το κορμί. Αυτά τα βάρη που κουβαλάμε μέσα μας, αρχίζουν να μας γερνάνε. Αποτελούμαστε από τρία κομμάτια- έχουμε μέσα μας το αρσενικό ενήλικο, το θηλυκό ενήλικο και το παιδί. Όταν βλέπεις δύο μεγάλους να τσακώνονται, βλέπεις δυο παιδάκια να τσακώνονται. Έχουν παλινδρομήσει το παιδικό τους κομμάτι γιατί οι ενήλικες ξέρουν να λύνουν τα θέματά τους με διάλογο».

Ματθίλδη Μαγγίρα: «Όταν σε δουν με ευαισθησίες σε θεωρούν τρελό»

«Οι δικοί μου άνθρωποι, όπως και οι περισσότεροι στην κοινωνία, όταν δουν κάποιον με ευαισθησίες, τον θεωρούν τρελό» εξομολογείται η Ματθίλδη Μαγγίρα. «Τρελή με ανέβαζαν, τρελή με κατέβαζαν στη γειτονιά. Μεγάλη ξέρεις τι συνειδητοποίησα; Τι έκανα και με αποκαλούσαν τρελή; Έκανα τα θέλω μου Εφτά χρονών τους έλεγα “Ο χρόνος είναι άχρονος!”. “Α, είναι τρελό αυτό”, έλεγαν. Έτσι με αντιμετώπιζαν. Ένιωθα την απόλυτη μοναξιά σε μια εξαμελή οικογένεια. Δεν με καταλάβαιναν. Κάποια στιγμή το πήρα απόφαση».

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Με την αδελφή της Μπέττυ έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία ως ντουέτο.

Τρελαίνομαι που έχω αφήσει τα μαλλιά μου άσπρα» παραδέχεται. «Είναι ένας νέος ρόλος για μένα. Το θέμα είναι να ευχαριστημένος με το μέσα σου. Έρχονται και μου λένε “έχεις ομορφύνει”. Δεν έχω κάνει ούτε μπότοξ, ούτε τίποτα. Νιώθω τόσο καλά και τόσο γεμάτη».

Η Ματθίλδη Μαγγίρα με τον Λάκη Λαζόπουλο.

«Αυτό το Manifestation που λένε όλοι σήμερα, είναι τα Ελευσίνια Μυστήρια. Γιατί παντρευόταν ο Ίακχος- το πνεύμα- με την Περσεφόνη- την ψυχή. Άρα δεν φταίνει ο οραματισμός για την υλοποίηση, πρέπει να βάλεις το συναίσθημα. Να γελάς, να δονείσαι, να το εκπέμπεις. Και τότε θα γίνει. Το όνειρο είναι η πραγματικότητα. Γι’ αυτό τα νέα παιδιά δεν πρέπει να παρατάνε τα όνειρά τους».

Γιατί δεν την τρομάζει η Τεχνητή Νοημοσύνη; «Μήπως ήρθε η ώρα το κοινό να αρχίσει να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει ώστε να πάρει την ευθύνη επάνω του και να μην είναι παιδάκια που περιμένουν να τα μεγαλώσουν και να τα σώσουν; Να μάθουν να αγαπάνε τον εαυτό τους;».

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«Ο Δαλιανίδης είχε ζητήσει να με υιοθετήσει»

Η πρώτητηλεοπτική δουλειά της Ματθίλδης Μαγγίρα ήταν στους «Μικρομεσαίους» του Γιάννη Δαλιανίδη. Η περιγραφή της για τους καβγάδες του με τη Ζωζώ Σαπουτζάκη είναι ξεκαρδιστική. Στο ευρύ κοινό καθιερώθηκε όμως στην επόμενη της δουλειά με τον Λάκη Λαζόπουλο στους «10 μικρούς Μήτσους». Τρεις δεκαετίες μετά δουλεύει για άλλη μια φορά με το δίδυμο Ρέππα Παπαθανασίου στην επιθεώρηση «Όχι άλλο κάρβουνο».

«Θα ήθελα έναν σύντροφο γιατί πλέον είμαι ο άντρας της ζωής μου, κάνω τα πάντα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να φύγουν κάποια αντρικά κομμάτια του εαυτού μου, να τα αναλάβει ένας άντρας για να βγει το θηλυκό μου κομμάτι που καταπιέστηκε πολλά χρόνια. Και μόνο που είσαι έξω και δουλεύεις γίνεσαι “κυνηγός”».

«Έχω κάνει σχέση με άντρα bisexual. Δεν κράτησε πολύ καιρό. Σε μικρότερη ηλικία αντιλήφθηκα ότι ο ανταγωνισμός, η ζήλεια, είναι αρρώστια. Αν πραγματικά αγαπάμε κάποιον και πάει κάπου και περάσει καλά γιατί να με ενοχλεί; Η κτητικότητα ενοχλεί. Με αυτόν τον άνθρωπο είμαστε ακόμα φίλοι».

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