Μπορεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια το όνομα του Πέτρου Φιλιππίδη να έχει πρωταγωνιστήσει σε συζητήσεις με αρνητικό πρόσημο και να τον έχουν απαρνηθεί αρκετοί από τους παλιούς του φίλους και συνεργάτες, υπήρξαν όμως και κάποιοι που τον στήριξαν δημόσια. Ένας από αυτούς ήταν και ο νεότερος συνάδελφός του, Μάνος Ιωάννου.

Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που, πριν από λίγες μέρες, ο Πέτρος Φιλιππίδης παρακολούθησε την κωμωδία των Ρέππα-Παπαθανασίου «Ούτε μπρος, ούτε πίσω» στο «Θέατρον» της οδού Πειραιώς, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μάνος Ιωάννου μαζί με τη Ματθίλδη Μαγγίρα, τον Αντώνη Λουδάρο και την Κατερίνα Ζαρίφη.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης με τον Μάνο Ιωάννου και την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 62χρονος ηθοποιός φρόντισε να μην κάνει αισθητή την παρουσία του, αν και, όπως ήταν λογικό, αρκετοί θεατές τον αναγνώρισαν, ενώ η απροειδοποίητη εμφάνισή του έγινε θέμα συζητήσης στα παρασκήνια της επιτυχημένης παράστασης. Η φιλία του με τον Μάνο Ιωάννου μετράει πάνω από 10 χρόνια, καθώς το 2014 είχαν συνεργαστεί (μαζί με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου) στην καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Ωχ Ηλέκτρα».

Ο Πέτρος Φιλιππίδης με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου και τον Μάνο Ιωάννου τον Δεκέμβριο του 2014.

Μάνος Ιωάννου: «Αγαπάω τον Πέτρο Φιλιππίδη»

Σε συνέντευξή του πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο Μάνος Ιωάννος είχε παραδεχτεί πως διατηρεί ακόμα επαφές με τον Πέτρο Φιλιππίδη. «Ο άνθρωπος προσπαθεί να είναι καλά και του εύχομαι τα καλύτερα. Είναι φίλος μου, τον αγαπάω και θα έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου για τον βοηθήσω».

Όπως έχει γίνει άλλωστε γνωστό, ο Μάνος Ιωάννου επισκεπτόταν συχνά τον Πέτρο Φιλιππίδη στη φυλακή και μιλούσε τακτικά με την Ελπίδα Νίνου δίνοντάς της κουράγιο. Πριν από λίγο καιρό μάλιστα οι δυο ηθοποιοί είχαν απαθανατιστεί μαζί σε κατάστημα οπτικών που ανήκει σε κοινή τους φίλη στο κέντρο της Γλυφάδας.