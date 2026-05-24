Μετά την Άννα Δρούζα που επιστρέφει -ξανά- στην τηλεόραση με εβδομαδιαία εκπομπή ψυχολογίας, άλλο ένα πρόσωπο των late 90’s βρίσκεται σε συζητήσεις για να γυρίσει. Ο λόγος για την Κατερίνα Λάσπα, που έχει κάνει επαφές με ιδιωτικό σταθμό σε ιδιαίτερα ευοίωνο κλίμα.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Νίκος Μάνεσης πήρε ξανά την πρωτιά με 16,4% με την εκπομπή να αγγίζει το 22,2% και η Σίσσυ Χρηστίδου να ακολουθεί με 11,7%.

Για την Τρίτη μεταφέρθηκε τελικά το ραντεβού της Ζήνας Κουτσελίνη με το STAR, ενώ αύριο, Δευτέρα, είναι προγραμματισμένο το ραντεβού του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου με τον σταθμό. Φήμες που ακούγονται ότι η εκπομπή της πρώτης θα μετακινηθεί στην πρωινή ζώνη με infotainment περιεχόμενο, δεν επιβεβαιώνονται ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά.

Τι θα συμβεί τελικά με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα

Αέρας ανανέωσης στα τηλεοπτικά πάνελ της πρωινής και μεσημεριανής ζώνης, ειδικά στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα (αν ανανεώσει φυσικά) αλλά και της Φαίης Σκορδά και της Ναταλίας Γερμανού. Τα τελευταία ρεπορτάζ που κυκλοφορούν αναφέρουν ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, μετά το ραντεβού του με τον διευθυντή προγράμματος του MEGA, θα προτιμήσει τελικά στο OPEN, αν και η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον ακόμα.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πάντως, η Φαίη Σκορδά θα πρέπει, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου της, να έχει ενημερωθεί έστω και τυπικά ότι ο σταθμός ενεργοποιεί το +1 στο συμβόλαιό της.

Πάντως ο Γιώργος Λιάγκας δεν έκανε ραντεβού την Παρασκευή με τη διοίκηση του ΑΝΤ1 όπως ακούστηκε- αμέσως μετά την εκπομπή εθεάθη να κάνει βουτιές στη Βουλιαγμένη! Όσο για τις μεταγραφικές κινήσεις που θέλει, ιδανικά, να κάνει, η δυσκολία έχει να κάνει με τη συμφωνία που έχουν κάνει ο μεγάλοι ιδιωτικοί σταθμοί να μην «κλέψουν» πρόσωπα ο ένας από τον άλλον, στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους των παραγωγών τους.

Φυσικά εξακολουθεί να επιμένει μια «φωνή» στον σταθμό που θα ήθελε ιδανικά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ξανά στην πρωινή ζώνη, αλλά ο τελευταίος φαίνεται πως δεν νιώθει, ακόμα, σίγουρος για κάτι τέτοιο. Ειδικά φέτος που η σεζόν θα κινηθεί σε ρυθμούς προεκλογικούς. Εξάλλου, όταν ανήκεις στους κερδισμένους μιας σεζόν γιατί να θες να μπεις σε δύσκολα μονοπάτια μιας τηλεόρασης που έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία 15 χρόνια;

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της Κατερίνας Παναγοπούλου ήταν ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, την ίδια στιγμή που οι φήμες τη θέλουν να ακολουθεί τον Βασίλη Παπαδρόσο στον ΑΝΤ1: «Τη Σία τη λατρεύω» ανέφερε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, σχολιάζοντας το «συγκινητικό» κύμα αγάπης που δέχτηκε μετά το διαζύγιό της από το κανάλι του Φαλήρου.