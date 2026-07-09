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Οι χρήστες του διαδικτύου ερμήνευσαν τη γλώσσα του σώματος των δύο προσώπων ως ενδείξεις ειδυλλίου, παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για κάτι τέτοιο.

Ο Μαντούκα Οκόγιε διατηρεί μια περίπλοκη προσωπική ζωή με το μοντέλο Τζελίσια Γουέστχοφ, με την οποία έχει αποκτήσει έναν γιο, ενώ η κατάσταση της σχέσης τους παραμένει ασαφής.

Παράλληλα, η Cardi B αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συνεχείς διακυμάνσεις στην προσωπική της ζωή με τον ράπερ Offset, με τον οποίο έχει αποκτήσει τρία παιδιά.

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Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα πλάνα από τη συνάντηση της Cardi B και του Μαντούκα Οκόγιε στην επίδειξη μόδας του οίκου Jean Paul Gaultier στο Παρίσι. Τα βίντεο που έγιναν viral δείχνουν μια άνετη και παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα ανάμεσα στην 33χρονη Αμερικανίδα ράπερ και τον 27χρονο τερματοφύλακα της Εθνικής Νιγηρίας, που χαρακτηρίστηκε ως ο «πιο σέξι ποδοσφαιριστής στον κόσμο».

Η Cardi B, γνωστή για τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαλαρή δίπλα στον Okoye, ο οποίος διατήρησε μια πιο συγκρατημένη στάση γνωρίζοντας ότι όλα τα φώτα ήταν στραμμένα επάνω του.

Οι χρήστες στα social media, αναλύοντας τη γλώσσα του σώματός τους και τις συζητήσεις τους σε μπαλκόνι γνωστού ξενοδοχείου σε event του brand Messika, άρχισαν να κατασκευάζουν μια «κινηματογραφική» ιστορία αγάπης, η οποία βέβαια στερείται πραγματικών αποδείξεων αν και εκείνη φαινόταν αρκετά γοητευμένη από τον αθλητή που έχει αποκτήσει μέσα σε λίγες μέρες σχεδόν 1 εκατομμύριο νέους followers.

Ο Μαντούκα Οκόγιε πέρα από τις αθλητικές του υποχρεώσεις στην Udinese και την Εθνική Νιγηρίας, προσπαθεί να παρουσιάζει μια σταθερή προσωπική ζωή που αποτελεί το «αντίβαρο» στις φήμες που κυκλοφορούν για εκείνον. Τα τελευταία χρόνια διατηρεί μια on & off σχέση με το μοντέλο Τζελίσια Γουέστχοφ. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν το ζευγάρι είναι ακόμα μαζί. Στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν στο X φαίνεται να δείχνουν την Γουέστχοφ να κατηγορεί τον τερματοφύλακα ότι την κακοποίησε στα Instagram Stories της. «Ας δείξουμε στον κόσμο ποιος είσαι πραγματικά. Ένας κακοποιητής γυναικών, ένας ψεύτης, ένας άπιστος και ο χειρότερος πατέρας», φαίνεται να λέει ένα από τα στιγμιότυπα. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι το εν λόγω περιστατικό έλαβε χώρα το 2024 και υποδηλώνουν ότι από τότε έχουν συμφιλιωθεί.

Η τρικυμιώδης προσωπική ζωή της Cardi B

Η Cardi B, από την άλλη πλευρά, βιώνει μια ιδιαίτερα περίπλοκη προσωπική περίοδο. Η σχέση της με τον ράπερ Offset χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια από συνεχείς διακυμάνσεις, χωρισμούς και επανασυνδέσεις. Έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά μαζί, η δημόσια εικόνα της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις προσπάθειες ισορροπίας μεταξύ της καριέρας της ως superstar και των οικογενειακών της θεμάτων, που συχνά η ίδια φροντίζει να δημοσιοποιεί μέσα από το Instagram της.

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