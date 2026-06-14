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Η Πορτογαλία επικράτησε 2-1 της Νιγηρίας σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ 2026, ωστόσο το παιχνίδι δεν συζητήθηκε μόνο για το αγωνιστικό του αποτέλεσμα, αλλά και για έναν ποδοσφαιριστή που τράβηξε τα βλέμματα περισσότερο ακόμη και από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο λόγος για τον τερματοφύλακα της Νιγηρίας, Μαντούκα Οκόγε, ο οποίος έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στην εμφάνισή του, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια και αναρτήσεις από φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης, όταν η κάμερα στράφηκε στην εθνική ομάδα της Νιγηρίας, ο Οκόγε έγινε άμεσα αντικείμενο συζήτησης, κυρίως από χρήστες που δεν τον γνώριζαν ήδη από το ποδόσφαιρο.

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Μέσα σε λίγες ώρες, αναρτήσεις στα social media εκτοξεύτηκαν, με τον λογαριασμό Blackish Press στο X να καταγράφει το κύμα αντιδράσεων. Χιλιάδες χρήστες σχολίασαν με χιούμορ την απήχηση του παίκτη, με χαρακτηριστικές αναρτήσεις να αναφέρουν πως «θα πρέπει να κρυφτεί από τη γυναίκα μου η ανάρτηση» ή ότι «δεν πρέπει να το δουν οι γυναίκες αυτό», υπογραμμίζοντας την έντονη διαδικτυακή του δημοφιλία.

Nigerian goalkeeper Maduka Okoye is going viral for being incredibly handsome.



📸 Maduka Okoye | IG pic.twitter.com/Cw8CrbKE6w June 11, 2026

Το ίδιο account αναδημοσίευσε περιεχόμενο με φωτογραφίες του Οκόγε, στις οποίες φαίνεται και η φυσική του κατάσταση, με αρκετούς να σχολιάζουν επίσης τη σωματική του διάπλαση και τα τατουάζ του. Η απήχηση ήταν τέτοια που μέσα σε 24 ώρες η ανάρτηση ξεπέρασε εκατομμύρια προβολές και δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις.

Πέρα από τη viral δημοσιότητα, ο Οκόγε είχε και ενεργό ρόλο στον αγώνα, καθώς αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης πραγματοποιώντας τέσσερις αποκρούσεις, με ποσοστό επιτυχίας που έφτασε το 83%, συμβάλλοντας σε μια αξιοπρεπή εμφάνιση της Νιγηρίας απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας, που γεννήθηκε στο Ντίσελντορφ από Νιγηριανό πατέρα και Γερμανίδα μητέρα, έχει επιλέξει να εκπροσωπεί την εθνική ομάδα της Νιγηρίας, με την οποία έκανε ντεμπούτο το 2019. Αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα και έχει περάσει από ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Φορτούνα Ντίσελντορφ, η Σπάρτα Ρότερνταμ, η Γουότφορντ και η Ουντινέζε.

Παράλληλα, η καριέρα του δεν ήταν χωρίς δυσκολίες, καθώς στο παρελθόν είχε τιμωρηθεί για υπόθεση που σχετίζεται με παράνομο στοιχηματισμό, γεγονός που τον είχε κρατήσει εκτός δράσης για μικρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, έχει επιστρέψει πλέον στις κλήσεις της εθνικής ομάδας, συμμετέχοντας και στα πρόσφατα playoffs της CAF.

Παρότι το αποτέλεσμα του φιλικού δεν ήταν θετικό για τη Νιγηρία, ο Οκόγε κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα της αναμέτρησης, αποδεικνύοντας ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η εικόνα και η παρουσία ενός παίκτη μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και το ίδιο το σκορ.