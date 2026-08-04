Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Φεράν Τόρες έδωσε τη δική του απάντηση για το καπέλο με το σύνθημα «Make Spain Great Again» που φορούσε κατά τη διάρκεια των ξέφρενων πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 από την Ισπανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε πολιτικός συσχετισμός στην κίνηση και εξέφρασε την επιθυμία του να δει την εθνική ομάδα να αναδεικνύεται ξανά πρωταθλήτρια κόσμου.

«Ήταν μια αστεία στιγμή, καθώς δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω τίποτα από πολιτική. Το έκανα μόνο και μόνο γιατί θέλω να δω την Ισπανία ξανά στην κορυφή, να κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο 26χρονος ποδοσφαιριστής σε συνέντευξή του στο CNN.

Advertisement

Advertisement

Το καπέλο με το σύνθημα «Make Great Spain Again» («Κάντε την Ισπανία Μεγάλη ξανά»), μια παραλλαγή του γνωστού συνθήματος «Make America Great Again» («Κάντε την Αμερική Μεγάλη ξανά») που χρησιμοποιεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ερμηνεύτηκε ως χειρονομία πολιτικής στήριξης.

Collins: You were later seen wearing a red make Spain great again hat.



Ferran Torres: Yeah, it was a funny moment because it was not about politics because honestly, I don't know about politics. It was just to be able to see Spain again on the top, winning the world cup. pic.twitter.com/XVtqy9oFbe August 4, 2026

«Λάδι» στη φωτιά έριξε ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Χ που σχολίασε τα βίντεο με τον Τόρες και έγραψε σε ανάρτηση: «Όλοι θέλουν να ανέβουν στο άρμα της επιτυχίας».

Ο Τόρες, ο οποίος σημείωσε το νικητήριο γκολ της Ισπανίας που της χάρισε την πρωτιά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είπε ότι έχει δει το γκολ του περίπου χίλιες φορές.

Ο πρώην αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων αυτό το καλοκαίρι, εν μέσω φημών ότι θα μπορούσε να αφήσει την Μπαρτσελόνα για τη γαλλική Παρί Σεν Ζερμέν, την κάτοχο του Champions League.

Με πληροφορίες από ΜARCA, New York Post