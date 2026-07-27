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Μετά την ιστορική κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 από την Αργεντινή, ο Λιονέλ Μέσι θέλησε να επιβραβεύσει τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο για την επίτευξη του μεγάλου στόχου, προχωρώντας σε μια ιδιαίτερα γενναιόδωρη κίνηση.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε χαρίσει σε κάθε μέλος της αποστολής από ένα iPhone 14 Pro, ειδικά διαμορφωμένο με επένδυση χρυσού 24 καρατίων από την εταιρεία iDesign Gold. Το κόστος κάθε συσκευής ανερχόταν περίπου στα 5.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό της κίνησης να αποτυπώνει το μέγεθος της επιτυχίας αλλά και την εκτίμηση του Μέσι προς τους ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί του τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του.

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🎁🇦🇷 Regalo personalizado. La novia de Senesi mostró el obsequio de Messi para los jugadores de la selección



👉 Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi, mostró el regalo que Lionel Messi le hizo a todo el plantel de la Selección Argentina tras el Mundial. En un video publicado en… pic.twitter.com/OH5FomwTjx — El Observador Argentina (@observadorar) July 25, 2026

Αυτή τη φορά, ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» επανέλαβε την παράδοση ενός ξεχωριστού δώρου προς τους συμπαίκτες του, όμως επέλεξε κάτι πιο συμβολικό και σαφώς πιο οικονομικό. Το νέο δώρο αποκαλύφθηκε μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η Κέλι Ρόους Μπόουερς, σύντροφος του Μάρκος Σενέσι, καταγράφοντας το unboxing του πακέτου που παρέλαβε ο Αργεντινός αμυντικός.

Το περιεχόμενο του πακέτου είχε έντονο άρωμα Αργεντινής και αποτελούνταν από;

Τσάντα με το σήμα της Αργεντινής, του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το όνομα κάθε παίκτη

Χρυσό θερμός Stanley με προσωπικό του Λιονέλ Μέσι

Μate, καλαμάκι (bombilla) και yerba mate.



Η εκτίμηση που γίνεται στα ΜΜΕ της Λατινικής Αμερικής και τα social media είναι πως το κόστος για κάθε ένα πακέτο ξεκινάει από τα 400 ευρώ και φτάνει έως και τα 700. Βέβαια, ο Αργεντίνος έχει συνεργασία με την Stanley, οπότε δεδομένα ο χρυσός θερμός θα του έχει κοστίσει λιγότερα, ίσως και τίποτα…