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Παρά την ήττα στον τελικό από την Ισπανία, το πλήθος συγκεντρώθηκε στους δρόμους της πόλης για να εκφράσει την υποστήριξη και την υπερηφάνεια του προς τους διεθνείς παίκτες.

Οι ποδοσφαιριστές επιβιβάστηκαν σε ανοιχτό πούλμαν και κατευθύνθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας μέσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα με συνθήματα και πυροτεχνήματα.

Ο πρόεδρος της χώρας, Χαβιέρ Μιλέι, δήλωσε πως η ομάδα ήταν απογοητευμένη από το αποτέλεσμα, ωστόσο η υποδοχή κρίθηκε απαραίτητη για να τιμηθεί η προσπάθεια των αθλητών.

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Πριν από λίγες ημέρες γνώρισε την απογοήτευση της ήττας στον τελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Ισπανία. Όταν όμως η εθνική Αργεντινής επέστρεψε στο Μπουένος Άιρες, δεν την περίμενε η σιωπή της αποτυχίας, αλλά μια υποδοχή αντάξια πρωταθλητών. Χιλιάδες φίλαθλοι πλημμύρισαν τους δρόμους της πρωτεύουσας, μετατρέποντας την επιστροφή της «Αλμπισελέστε» σε μια γιορτή πίστης, ευγνωμοσύνης και υπερηφάνειας.

Η αποστολή έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (20/7) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Εζεΐζα, λίγες ώρες μετά την απώλεια του τροπαίου. Αν και από την πτήση απουσίαζαν ο Λιονέλ Μέσι και ακόμη εννέα ποδοσφαιριστές, οι υπόλοιποι διεθνείς έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής. Οι παίκτες κατέβηκαν από το αεροσκάφος πάνω σε κόκκινο χαλί, υπό τους ήχους στρατιωτικής μπάντας, πριν επιβιβαστούν σε ειδικά διαμορφωμένο ανοιχτό πούλμαν.

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Beautiful scenes in Argentina. 🇦🇷🥹



Despite the heartbreak in the final, the players returned home to a hero’s welcome from their people. ❤️



(🎥 via niconovello9) pic.twitter.com/X5V592IZUX — DAZN Football (@DAZNFootball) July 21, 2026

Fans gathered to welcome the Argentina team back home after the World Cup on Monday, despite the team’s 1-0 loss to Spain in the final on Sunday. Fans cheered as a bus with members of the national team drove by in Ezeiza, Argentina. pic.twitter.com/aZGXQLfV3T July 21, 2026

Despite falling short in the #FIFAWorldCup final Argentina received a beautiful welcome home! 🇦🇷👏



(via @AFASeleccionEN) pic.twitter.com/tk6RcjTFvS — TSN (@TSN_Sports) July 21, 2026

Στη διαδρομή προς το κέντρο του Μπουένος Άιρες, χιλιάδες φίλαθλοι δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Σημαίες της Αργεντινής, καπνογόνα, πυροτεχνήματα και συνθήματα συνέθεσαν ένα σκηνικό που παρέπεμπε περισσότερο σε πανηγυρισμούς κατάκτησης τίτλου παρά σε επιστροφή από έναν χαμένο τελικό. Πολλοί φορούσαν φανέλες της εθνικής και μάσκες του Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή τους στην ομάδα.

Η συγκίνηση ήταν εμφανής στα πρόσωπα των διεθνών. Παρά την απογοήτευση για την ήττα στον τελικό, δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους βλέποντας το πλήθος να τους αποθεώνει και να τους ευχαριστεί για την πορεία τους στη διοργάνωση.

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Η συγκεκριμένη «φουρνιά» της εθνικής Αργεντινής έχει πλέον γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία, φτάνοντας σε δύο τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσα σε τέσσερα χρόνια. Μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2022 και την απώλειά του το 2026, οι Αργεντινοί απέδειξαν ότι η αναγνώριση δεν εξαρτάται μόνο από τα τρόπαια. Για χιλιάδες φιλάθλους, η προσπάθεια, η συνέπεια και η υπερηφάνεια με την οποία εκπροσώπησε η ομάδα τη χώρα ήταν αρκετές για να αξίζει μια υποδοχή ηρώων.

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Χαβιέρ Μιλέι: Αποφάσισαν να μην γιορτάσουν, αλλά κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι που να ταιριάζει σε αυτή την υπέροχη ομάδα

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δήλωσε πως η εθνική ομάδα δεν ήθελε να γιορτάσει με κάποιον τρόπο, καθώς ήταν απογοητευμένοι λόγω της ήττας, ωστόσο, όπως τόνισε, «κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι που να ταιριάζει σε αυτή την υπέροχη ομάδα, τη μεγαλύτερη στην ιστορία».

Όπως επεσήμανε, «στα τελευταία τρία Παγκόσμια Κύπελλα, έφτασαν σε τέσσερις τελικούς και κέρδισαν έναν. Δεδομένης της απόδοσής τους και των αξιών που επέδειξαν στο γήπεδο, έπρεπε να γίνει αυτό».

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Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Μέσι δεν επέστρεψε με την ομάδα στο Μπουένος Άιρες, ο Μιλέι απάντησε: «Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί κανείς την ιστορική σημασία αυτού που έχουν καταφέρει. Είμαστε άνθρωποι και μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις με βάση το πώς νιώθουμε. Αυτή δεν είναι μια στιγμή που μας κάνει να νιώθουμε καλά.

Δεν υπάρχουν λόγια για να την περιγράψουμε. Είναι ένας μάστερ του παιχνιδιού, έχει κάνει πράγματα που κανείς δε μπορεί να φανταστεί. Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου του χρωστάνε ευγνωμοσύνη. Ας σεβαστούμε την απόφασή του, είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν μόλις ένα βήμα μακριά».

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