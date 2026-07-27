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Στις 4 Ιουλίου, για τη φάση των “32” του Μουντιάλ 2026, η Εθνική Αργεντινής χρειάστηκε την παράταση για να λυγίσει το Πράσινο Ακρωτήρι, 3-2, και να συνεχίσει στον επόμενο γύρο. Σε αυτό το παιχνίδι, σημειώθηκε, σύμφωνα με ψηφοφορία των φιλάθλων, το καλύτερο γκολ του τουρνουά.

Η FIFA ανακοίνωσε ότι οι φίλαθλοι ψήφισαν το απίθανο γκολ του Σίντνι Λόπες Καμπράλ, ο οποίος, ισοφάρισε σε 2-2 στο 103′, με μια… ζωγραφιά!

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Στο 103′ με το σκορ 2-1 υπέρ της Αργεντινής ο 23χρονος (18/9/02) αριστερός μπακ χαφ της Τράμπζονσπορ εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το δεξί κι έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι για το 2-2, πριν η παρέα του Μέσι βρει στη συνέχεια και τρίτο γκολ, για να πάρει την πρόκριση.