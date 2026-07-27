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Ο ποδοσφαιριστής ντρίμπλαρε τρεις αντιπάλους με διαδοχικά σομπρέρο πριν στείλει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Το ιστορικό τέρμα δεν καταγράφηκε ποτέ σε βίντεο, με αποτέλεσμα να παραμένει γνωστό μόνο μέσα από προφορικές μαρτυρίες.

Η Google DeepMind συνεργάστηκε με ειδικούς και την οικογένεια του Πελέ για την ψηφιακή αναδημιουργία της στιγμής με τεχνητή νοημοσύνη.

Το τελικό βίντεο της αναπαράστασης εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο Πελέ, όπου φυλάσσεται επίσης το δοκάρι της επίμαχης εστίας.

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Στις 2 Αυγούστου 1959, ο Πελέ πέτυχε αυτό που ο ίδιος χαρακτήριζε ως το ομορφότερο γκολ της καριέρας του. Το ιστορικό τέρμα, γνωστό ως «Gol da Rua Javari», σημειώθηκε στο γήπεδο της Γιουβέντους ((Juventus-SP), στη συνοικία Rua Javari του Σάο Πάολο, κατά τη διάρκεια αγώνα μεταξύ της Σάντος και της Γιουβέντους.

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Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Πελέ πραγματοποίησε τρία διαδοχικά «σομπρέρο» (σ.σ (κρεμαστή ντρίμπλα), χωρίς η μπάλα να αγγίξει το έδαφος: πέρασε την μπάλα πάνω από έναν αμυντικό, στη συνέχεια πάνω από δεύτερο αντίπαλο και τέλος πάνω από τον τερματοφύλακα, πριν ολοκληρώσει τη φάση με κεφαλιά στα δίχτυα.

Παρά τη μυθική του φήμη, το γκολ δεν καταγράφηκε ποτέ σε κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό φιλμ, καθώς εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κάλυψη του αγώνα με κάμερα. Έτσι, το «Gol da Rua Javari» παραμένει ένα από τα πιο θρυλικά και πολυσυζητημένα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, γνωστό μόνο μέσα από τις αφηγήσεις όσων το είδαν από κοντά.

Η ιστορία του γκολ έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις, με πολλούς να το θεωρούν το κορυφαίο επίτευγμα του Πελέ, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει οπτικό υλικό που να το επιβεβαιώνει. Το δοκάρι της εστίας όπου σημειώθηκε το γκολ διατηρείται σήμερα ως ιστορικό κειμήλιο στο Μουσείο Πελέ στη Σάντος της Βραζιλίας.

Το θρυλικό «Gol da Rua Javari» δεν καταγράφηκε ποτέ σε βίντεο και το μοναδικό ντοκουμέντο είναι μια φωτογραφία από την τελική εκτέλεση του Πελέ με το κεφάλι. Η Google DeepMind συνεργάστηκε με ιστορικούς, αθλητικούς δημοσιογράφους, θρύλους του ποδοσφαίρου και την οικογένεια του Πελέ για να αναδημιουργήσουν με Τεχνητή Νοημοσύνη αυτή τη μαγική ποδοσφαιρική στιγμή

Για να το πετύχουν αυτό, ομάδες από τη Google DeepMind χρησιμοποίησαν μοντέλα όπως τα Gemini Omni και Veo για να μετατρέψουν τις εξιστορήσεις σε εικόνα,

Το πρότζεκτ δημιουργήθηκε σε πλήρη συνεργασία με την Pele Brand, τους επίσημους διαχειριστές της κληρονομιάς του Πελέ.

Το βίντεο του γκολ εκτίθεται στο Μουσείο Πελέ στο Σάντος της Βραζιλίας. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά μαγικό. Απολαύστε το: