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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Ισπανία βρίσκεται ο Νίκο Γουίλιαμς, με τις φωτογραφίες από τις θερινές του διακοπές να προκαλούν έντονες συζητήσεις, μόλις λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Οι φωτογραφίες σε σκάφος που φούντωσαν τις φήμες χωρισμού

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της Αθλέτικ Μπιλμπάο εθεάθη πάνω σε σκάφος συντροφιά με τρεις γυναίκες, ανάμεσα στις οποίες όμως δεν βρισκόταν η επί χρόνια σύντροφός του, Αχιζέ Γκαρσία—με την οποία, μάλιστα, είχαν γιορτάσει μαζί στον αγωνιστικό χώρο τον θρίαμβο με 1-0 στην παράταση επί της Αργεντινής.

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🚨👀 Reports of Nico Williams’ relationship drama



📸 According to Spanish media reports, Nico Williams was spotted on a yacht with several women and photographed by paparazzi.



❗️The women seen with him were reportedly not his girlfriend.



📱 Reports… — Pitch Wire (@wire_pitch) July 29, 2026

Το φωτογραφικό υλικό, το οποίο δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εκπομπής De Viernes στο Instagram, έγινε αμέσως viral, φουντώνοντας τις φήμες που θέλουν το ζευγάρι να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Την υπόθεση αυτή φαίνεται να ενισχύει και η κίνηση της Γκαρσία να διαγράψει από τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλες τις κοινές τους φωτογραφίες.