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Εδώ και αρκετό καιρό είχε γίνει γνωστό πως ο Αντώνης Ρέμος θα τραγουδούσε ξανά στο Nammos της Μυκόνου τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στο νησί των ανέμων. Με μια απρόσμενη ανακοίνωση το μεσημέρι της Παρασκευής το διεθνούς φήμης hot spot μέσα από το Instagram του, γνωστοποιεί πως «εξαιτίας απρόσμενων συνθηκών, η προγραμματισμένη εμφάνιση στις 23 Ιουλίου, δεν θα πραγματοποιηθεί. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Εντύπωση μάλιστα προκαλεί πως ο Αντώνης Ρέμος δεν αναφέρεται πουθενά ονομαστικά στην ανακοίνωση του Nammos, ενώ δεν ήταν λίγοι οι Έλληνες που είχαν ήδη κάνει κράτηση για τη μεγάλη συναυλία της μεθεπόμενης Πέμπτης και μάλιστα αρκετοί είχαν κανονίσει να βρίσκονται στο νησί εκείνες τις μέρες για να δουν από κοντά τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι θα απέχει από τις νυχτερινές πίστες τον επόμενο χειμώνα.

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