Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ζήνα Κουτσελίνη επιστρέφει προσωρινά στην Αθήνα για τα γυρίσματα του τρέιλερ της νέας infotainment εκπομπής της στο STAR.

Οι οικονομικές διαπραγματεύσεις του Δημήτρη Ουγγαρέζου με τον ΑΝΤ1 για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα δεν είχαν αίσια κατάληξη.

Η δημοσιογράφος Νόρα Καούρη παραιτήθηκε από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και αποτελεί πλέον κεντρικό πρόσωπο στις συζητήσεις των σταθμών.

Οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν συμφωνήσει στον περιορισμό των αμοιβών των παρουσιαστών και στον περιορισμό των μεταγραφών μεταξύ των καναλιών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μεγάλη κινητικότητα φαίνεται πως επικρατεί τις τελευταίες μέρες στις πρωινές εκπομπές παρά το γεγονός ότι οι κεντρικοί παρουσιαστές έχουν ήδη ξεκινήσει τις καλοκαρινές τους διακοπές.

Επιστρέφει για μία μέρα στην Αθήνα από την Πάρο η Ζήνα Κουτσελίνη την επόμενη εβδομάδα για το γύρισμα του τρέιλερ της νέας πρωινής infotainment εκπομπής της στο STAR. Μαζί της θα είναι ο Γρηγόρης Γκουντάρας, η Λιλή Πυράκη και ο Αλέξαναδρος Καλαφάτης.

Advertisement

Advertisement

Η Λιλή Πυράκη παραμένει στο STAR.

Χρηστίδου- Λιάγκας: Οι πρωινές «αντιδικίες» έχουν ήδη ξεκινήσει

Δεν είχαν αίσια κατάληξη οι πρώτες επαφές του Δημήτρη Ουγγαρέζου με τον ΑΝΤ1 για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Οι λόγοι ήταν οικονομικοί καθώς οι μεγάλοι ιδιωτικοί σταθμοί έχουν συμφωνήσει να μειώσουν αισθητά τα κασέ των παρουσιαστών της πρωινής ζώνης. Εμπλοκή φαίνεται να προκύπτει και με τη Νόρα Καούρη, την οποία φαίνεται να επιθυμεί διακαώς ο Γιώργος Λιάγκας για τη θέση της Δέσποινας Καμπούρη.

Μήλον της έριδος ανάμεσα στις πρωινές εκπομπές εμφανίζεται η δημοσιογράφος Νόρα Καούρη.

Η Νόρα Καούρη παραιτήθηκε από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου πριν από λίγες μέρες μετά από διαφωνία της με την Παραγωγή ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πώς είχε μπει ήδη στο στόχαστρο του Γιώργου Λιάγκα ο οποίος φέρεται να εποκοινωνεί προσωπικά- και τακτικά!- μαζί της. Με δεδομένη όμως την πολυσυζητημένη «συμφωνία των τεσσάρων» -ALPHA, ANT1, MEGA, STAR-, οι πρωινές εκπομπές δεν μπορούν να «κλέψουν» πρόσωπα η μία από την άλλη εκτός αν η αποδέσμευση έχει γίνει από τον σταθμό- βλ. περίπτπωση Φαίης Σκορδά που βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως ο Γιώργος Λιάγκας έχει μια ιδιαίτερη «αδυναμία» στους συνεργάτες της Σίσσυς Χρηστίδου παρά το γεγονός ότι οι πρωινές εκπομπές τους -που πλέον διαγωνιστούν στον καθημερινό στίβο- δεν θα έλεγε κανείς ότι… συμπαθιούνται ιδιαίτερα. Από την Ελένη Βουλγαράκη μέχρι τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Άρια Καλύβα , το «Πρωινό» έχει διεκδικήσει, όχι πάντα με επιτυχία, αρκετά πρόσωπα από το «Χαμογέλα και πάλι» τα τελευταία χρόνια, οπότε θα φανεί τις επόμενες μέρες θα αυτό θα συμβεί για άλλη μια φορά.