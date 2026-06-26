Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του σταθμού OPEN για τη νέα σεζόν παραμένει αβέβαιο λόγω αντικρουόμενων προτάσεων και πληροφοριών για τα πρόσωπα.

Ο Κώστας Τσουρός αναμένεται να αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ, ενώ ο Άκης Παυλόπουλος αποχωρεί από τον ίδιο σταθμό για να ενταχθεί στο δυναμικό του ΑΝΤ1.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος φέρεται να δέχεται πρόταση συνεργασίας από τον Γιώργο Λιάγκα για την εκπομπή «Το Πρωινό» μετά την αποχώρησή του από το MEGA.

Η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε συζητήσεις για την ανάληψη νέας θέσης, παρά τις διαψεύσεις της σχετικά με τα δημοσιεύματα που την αφορούν.

Στον ALPHA επικρατεί προβληματισμός για τη σύνθεση του πάνελ της Κατερίνας Καινούργιου ενόψει του έντονου τηλεοπτικού ανταγωνισμού της επόμενης σεζόν.

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Τελειώνει ο Ιούνιος και ακόμα το ψυχαγωγικό πρόγραμμα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN για τη νέα σεζόν βρίσκεται κυριοκτικά στον αέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές και αντικρουόμενες προτάσεις από διαφορετικά πρόσωπα, οπότε, ανάλογα με την πηγή που έχει ο καθένας, παίρνει και την ανάλογη «διαρροή». Για παράδειγμα από χτες κυκλοφορεί ξανά η πληροφορία ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, παρά τις διαβεβαιώσεις που έχει πάρει από τη διοίκηση, δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα για τη νέα σεζόν, αν και έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ μου.

Λανθασμένη, για πολλούς, κρίνεται η τακτική του Κώστα Τσουρού να κάνει δηλώσεις στις κάμερες τη στιγμή που ο ΣΚΑΪ του έχει ζητήσει να επανέλθει με δική του πρόταση για την επόμενη σεζόν. Οι δύο πλευρές φαίνεται πως θα οδηγηθούν στο διαζύγιο- τώρα το πόσο συναινετικό μπορεί να είναι, το παρελθόν του σταθμού προκαλεί εύλογη ανησυχία.

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Επιστρέφει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα; Εδώ και λίγες ώρες ακούγεται έντονα πως ο πρώτος, έχοντας πλέον αποδεμευτεί από το MEGA, θα δεχτεί πρόταση από τον παλιό του φίλο και τηλεοπτικό συνεργάτη- αντικειμενικά η χημεία που είχαν αναπτύξει οι δύο άντρες μπροστά στον φακό ήταν εξαιρετικά πετυχημένη. Αν η σκέψη γίνει πράξη, σίγουρα θα διευκολυνθεί από το γεγονός ότι ο Δημήτρης είναι ήδη με το ένα πόδι μέσα στον Όμιλο αφού οι «Μάππες» επιστρέφουν εκεί που ανήκουν, στον Ρυθμό 9.49.

Η τελευταία φορά που ο φακός είχε απαθανατίσει τον Δημήτρη Ουγγαρέζο με τον Γιώργο Λιάγκα- οι δυο τους έχουν αποτελέσει ένα πετυχημένο δίδυμο στον τηλεοπτικό αέρα.

Ιδιαίτερα ενοχλημένη φαίνεται πως είναι η Σίσσυ Χρηστίδου με τα δημοσιεύματα που την τοποθετούν στη θέση της Φαίης Σκορδά από τη νέα σεζόν. Η αλήθεια όμως είναι ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή φήμη αλλά για μία πραγματικότητα καθώς έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις και υπολογισμοί σε ανώτερα (για να μην πούμε ανώτατα) κλιμάκια. Εξάλλου, αν κάτι απέδειξε περίτρανα η φετινή σεζόν- όσο και αν αυτό δεν αρέσει στους παρουσιαστές- είναι ότι οι σταθμοί έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι.

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από μια ολιγοήμερη απόδραση στο εξωτερικό.

Ένας αθόρυβος προβληματισμός λέγεται ότι επικρατεί τις τελευταίες μέρες στον ALPHA για την τηλεοπτικό πάνελ της Κατερίνας Καινούργιου, που, κατά γενική ομολογία, δεν κατάφερε να «δέσει». Μπορεί η εκπομπή να κέρδισε φέτος τη μάχη της τηλεθέασης και η παρουσιάστρια να διανύει την πιο ώριμη τηλεοπτική της περίοδο, τα δείγματα των τελευταίων ημερών όμως δεν δημιουργούν ασφάλεια για τη νέα σεζόν, καθώς, εκτός από τις ανακατατάξεις στο MEGA, η είσοδος της Ζήνας Κουτσελίνη με ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό προϊόν μπορεί να ανακατέψει ακόμα περισσότερο την τράπουλα.

Ο Άκης Παυλόπουλος δεν θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν με τον Δημήτρη Οικονόμου καθώς όλα δείχνουν αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ με νέο τηλεοπτικό προορισμό τον ΑΝΤ1.

Το νέο σενάριο για το τηλεοπτικό μέλλον του Παναγιώτη Στάθη

Ο Άκης Παυλόπουλος θα λέει «Καλημέρα Ελλάδα» τις καθημερινές και ο Παναγιώτης Στάθης θα λέει τη δική καλημέρα μέσα από τον ΑΝΤ1 τα Σαββατοκύριακα; Όλο και πιο έντονα ακούγεται ότι οι δύο δημοσιογράφοι δεν θα συμπράξουν τελικά, αλλά ο πρώτος θα αναλάβει την πολύ πρωινή ζώνη με άλλον ή άλλη παρτενέρ και ο Παναγιώτης Στάθης θα βρεθεί στη θέση της Κατερίνας Καραβάτου με μια εκπομπή άμεσα ανταγωνιστική με αυτή του Νίκου Μάνεση που παραμένει ο απόλυτος νικητής της συγκεκριμένης ζώνης.