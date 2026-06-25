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Η παρουσιάστρια διατηρεί συμβόλαιο με το κανάλι και την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη έως το καλοκαίρι του 2027.

Πρόσφατη ποιοτική έρευνα κατέδειξε αυξημένη επιδραστικότητα της παρουσιάστριας, γεγονός που την καθιστά υπολογίσιμη αντίπαλο για τον ανταγωνισμό στην πρωινή ζώνη.

Παρά τις προηγούμενες επιφυλάξεις της για το καθημερινό πρόγραμμα, η διοίκηση του σταθμού ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις για την ένταξή της στη νέα ζώνη.

Εναλλακτικά, το κανάλι εξετάζει το ενδεχόμενο επιμήκυνσης της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega με την ανάληψη του lifestyle μέρους από την Ανθή Βούγλαρη.

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Ένα 24ωρο μετά τη διαρροή της είδησης του «διαζυγίου» ανάμεσα στη Φαίη Σκορδά και το MEGA, η Σίσσυ Χρηστίδου φαίνεται ότι προκρίνεται ως η πιθανότερη αντικαταστάτριά της. Η παρουσιάστρια της εκπομπής Χαμογέλα και πάλι βρισκόταν σε ταξίδι αναψυχής στο εξωτερικό (ανεπιβεβαίωτες τελευταίες φήμες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε σχέση με νεότερό της άντρα που δραστηριοποιείται τον χώρο της εστίασης στην Κέρκυρα) και, όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον της, προβληματίστηκε ιδιαίτερα από την τελευταία εξέλιξη.

Το πρώτο δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι πως το συμβόλαιο της Σίσσυς Χρηστίδου με το κανάλι της Συγγρού λήγει το καλοκαίρι του 2027 ενώ ταυτόχρονα έχει «mirror» συμβόλαιο με την εταιρεία παραγωγής του καλού της φίλου, Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος διατηρεί άριστες σχέσεις με την κορυφή της πυραμίδας του σταθμού.

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Το δεύτερο δεδομένο, που γνωρίζουν όλοι στον χώρο, είναι ότι η Σίσσυ Χρηστίδου είχε δεχτεί ξανά πρόταση από το MEGA πριν από δύο χρόνια να πάρει τη θέση της Δανάης Μπάρκα στην πρωινή ζώνη πριν υπογράψει η Φαίη Σκορδά, αλλά τότε είχε φανεί αδιάλλακτη με αποτέλεσμα οι κουβέντες να μην προχωρήσουν.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει ακόμα συμβόλαιο για έναν χρόνο με το MEGA.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η ποιοτική έρευνα που την ευνοεί

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, υπήρξε μια πρόσφατη μυστική ποιοτική έρευνα που έδειξε ότι η επιδραστικότητα της Σίσσυς Χρηστίδου έχει ανέβει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα να θεωρείται πλέον ιδιαίτερα υπολογίσιμη αντίπαλος στην πρωινή ζώνη.

Αυτό φαίνεται πως έχει περάσει κάθε άλλο παρά απαρατήρητο από την ηγεσία του σταθμού, με αποτέλεσμα η 45χρονη παρουσιάστρια να συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τις πιο πολλές πιθανότητες να βρεθεί του χρόνου απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα, την Κατερίνα Καινούργιου και τη Ζήνα Κουτσελίνη που πήρε τη θέση του διδύμου Χατζίδου- Παύλου.

Η Φαίη Σκορδά με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Νίκο Κοκλώνη το 2023.

«Αγαπάω το Σαββατοκύριακο πολύ. Έχει άλλο κοινό, άλλη φιλοσοφία, άλλον ρυθμό. Αυτού του τύπου η εκπομπή μου αρέσει, ζωντανή, με παλμό, με διάρκεια» δήλωνε η Σίσσυ Χρηστίδου σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! στην αρχή της φετινής σεζόν. Από τον Σεπτέμβριο όμως μέχρι σήμερα τα δεδομένα στην ψυχαγωγία έχουν αλλάξει τόσο πολύ, που όλοι σχεδόν οι παρουσιαστές καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το γίνουν περισσότερο διαλλακτικοί.

Γι’ αυτόν τον λόγο η Σίσσυ Χρηστίδου, όσο και αν παραμένει αρνητική στην ιδέα να περάσει στο καθημερινό -έχει ξαναδοκιμαστεί παλιότερα στην ίδια ζώνη μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο στον ΑΝΤ1-, η αλήθεια είναι πως δύσκολα θα μπορέσει να αρνηθεί αν το κανάλι την πιέσει.

Η Ανθή Βούλγαρη ενδέχεται να επιστρέψει με ενισχυμένο ρόλο την επόμενη σεζόν.

Πάντως αυτό που επίσης ακούγεται είναι ότι από το τραπέζι των συζητήσεων δεν έχει φύγει τελείως η ιδέα να επιμηκυνθεί η «Κοινωνία ώρα Mega» ώστε να ξεκινάει μία ώρα αργότερα και να αναλαμβάνει τις τελευταίες δύο ώρες της εκπομπής μόνη της η Ανθή Βούλγαρη που έχει πολύχρονη θητεία στο lifestyle.