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Σε αντίθεση με την περσινή σεζόν που το Buongiorno κέρδισε με άνεση την προτίμηση του δυναμικού κοινού, η φετινή χρονιά δεν ήταν εξίσου ευχάριστη για τη Φαίη Σκορδά, που, εκτός απροόπτου θα τερματίσει στη δεύτερη θέση στο κοινό 18-54, αρκετά πίσω από την Κατερίνα Καινούργιου και με πολύ μικρή διαφορά από τον Γιώργο Λιάγκα.

Στην πραγματικότητα η Φαίη Σκορδά είχε την dream team συνεργατών (και το υψηλότερο budget στη ζώνη της), καθώς τρεις από αυτούς (Μικρούτσικος, Ζαρίφη, Ουγγαρέζος) έχουν πολύτιμη εμπειρία και αναγνωρισιμότητα έχοντας βρεθεί και στη θέση του κεντρικού παρουσιαστή, ενώ και ο Άρης Καβατζίκης εξακολουθεί να θεωρείται άκρως περιζήτητος. Εκ του αποτελέσματος όμως, το ευρύ σχήμα φέτος δεν λειτούργησε. Τι πήγε τελικά λάθος αυτή τη φορά;

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Η φετινή, πολυπληθής, ομάδα της Φαίης Σκορδά.

Από τις πρώτες μέρες της φετινής σεζόν, το πρόβλημα στην ομάδα της Φαίης Σκορδά ήταν εμφανές και δεν είχε να κάνει με το περιεχόμενο, αφού η σκαλέτα ακολουθούσε τα μονοπάτια της προηγούμενης, επιτυχημένης χρονιάς.

Καθώς περνούσε ο καιρός, συνεργάτες της εκπομπής δεν έκρυβαν τη δυσαρέσκειά τους καθώς όλοι θεωρούσαν ότι δεν τους δινόταν ο χώρος και ο χρόνος που τους άρμοζε, παρά τις υποχωρήσεις της παρουσιάστριας που έκανε πάντα όχι ένα, άλλα δύο βήματα πίσω προσπαθώντας να είναι όλοι ευχαριστημένοι.

Πριν από το Πάσχα, είχε γίνει ήδη γνωστό ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Άρης Καβατζίκης είχαν φανερώσει τη διαθεσιμότητά τους στην εγχώρια τηλεοπτική αγορά, αν και η συμφωνία των τριών καναλαρχών (ALPHA-STAR, ANT1, MEGA) να μην διεκδικήσει ο ένας πρόσωπα του άλλου προκειμένου να ρίξουν τις τιμές, περιόριζε τις δυνατότητες μιας ενδεχόμενης μετακίνησής τους.

Η Φαίη Σκορδά καλείται να καταλήξει σε ένα μικρότερο σχήμα για την επόμενη σεζόν.

Όσο για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος επίσης φαινόταν ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από τον ρόλο του, η πλευρά του MEGA (όχι της Φαίης Σκορδά) έδειχνε εδώ και καιρό διστακτική σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας τους χωρίς όμως να έχει καταλήξει σε οριστική απόφαση. Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν ότι ίσως να μην ήταν τυχαία η παρουσία του στον ημιτελικό και τον τελικό του J2US με τον Νίκο Κοκλώνη να δηλώνει πως θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά μαζί του.

Η εντολή της ηγεσίας για μεγάλες περικοπές στο budget της εκπομπής, επιβάρυνε ακόμα περισσότερο το κλίμα: Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που διαμαρτυρήθηκαν γιατί το «Χαμογέλα και πάλι» δεν έχει την ίδια μεταχείριση μιας και το πάνελ της Σίσσυς Χρηστίδου έχει συμβάσεις μόνο με την εταιρεία παραγωγής και όχι με τον σταθμό, άρα δεν το αγγίζουν οι σαρωτικές μειώσεις.

Η κατάσταση με την Κατερίνα Ζαρίφη αλλά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο είναι ακόμα πιο σύνθετη καθώς και οι δύο παρουσιάζουν εκπομπές στο μουσικό ραδιόφωνο του Ομίλου.

Και κάπου εκεί ήρθαν- και έδεσαν;- οι φήμες για την Ανθή Βούλγαρη που δεν κρύβει, όπως λένε, τη δική της επιθυμία να μετακινηθεί στη ζώνη του Buongiorno, γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται φυσικά επίσημα από κάποια πλευρά, τη στιγμή που η Φαίη Σκορδά δεν είχε κάνει μέχρι και χτες, Τρίτη, το ραντεβού για την ενεργοποίηση του «+1» της καθώς το συμβόλαιό της λήγει οριστικά το καλοκαίρι του 2027.