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Έγινε η μεγάλη ανατροπή: Πριν από λίγη ώρα η Φαίη Σκορδά ενημερώθηκε από τη διοίκηση του MEGA ότι το Buongiorno δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν για οικονομικούς λόγους. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσιάστρια και η ομάδα της μένουν προς το παρόν εκτός τηλεόρασης.

Αίσθηση εξάλλου είχε προκαλέσει η μεγάλη καθυστέρηση του σταθμού να κάνει μαζί της την επίσημη συνάντηση για την ανανέωση του συμβολαίου της, ενώ εκείνη σε δικούς της ανθρώπους δεν έκρυβε την ανησυχία της για το μέλλον τη συνεργασίας τους.

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Η επόμενη μέρα για τη Φαίη Σκορδά και το MEGA

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το Μεγάλο Κανάλι δεν έχει πάρει ακόμα οριστικές αποφάσεις για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τη Φαίη Σκορδά στην πρωινή ζώνη. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν είναι απίθανο να βρεθεί στη θέση της η Ανθή Βούλγαρη, η οποία χαίρει μεγάλης εκτίμησης τον τελευταίο καιρό….

Η Ανθή Βούλγαρη.

Αρκετοί όμως θυμούνται μάλιστα ότι πριν από δύο χρόνια, πριν υπογράψει η Φαίη Σκορδά, η θέση της είχε προταθεί στη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία είχε όμως τότε αρνηθεί- και το όνομά της αυτή τη στιγμή φαίνεται πως βρίσκεται και πάλι πρώτο στη λίστα της ηγεσίας του σταθμού. Μάλιστα εκείνη την εποχή, ο παραγωγός της εκπομπής της, Νίκος Κοκλώνης, συνεργαζόταν και με την Κατερίνα Καινούργιου στον ALPHA, κάτι που δεν συμβαίνει πλέον.

Όσο για τη Φαίη Σκορδά, έχοντας πλέον αποδεσμευτεί από το MEGA, είναι πλέον ελεύθερη να κάνει συζητήσεις με όλους τους ιδιωτικούς σταθμούς. Ένα σενάριο που ήδη κυκλοφορεί έχει να κάνει με την επιστροφή της στον ΑΝΤ1 στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, καθώς όλα αυτά τα χρόνια διατηρεί άριστες σχέσεις με κορυφαία στελέχη του σταθμού.

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