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Το πολυτελές ακίνητο βρίσκεται στην κοινότητα Άντμιραλς Κόουβ, έχοντας αγοραστεί αρχικά από το ζευγάρι το 2021 έναντι 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου, σηματοδοτώντας τον τερματισμό των οικονομικών δεσμών του πρώην ζευγαριού μετά τον επίσημο χωρισμό τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ απέκτησε πλέον τον απόλυτο έλεγχο της κατοικίας, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία κατανομής των περιουσιακών τους στοιχείων.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ έκοψε έναν από τους τελευταίους μεγάλους οικονομικούς δεσμούς με την πρώην αρραβωνιαστικιά του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καταβάλλοντάς της το ποσό των 7,6 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να εξαγοράσει το μερίδιό της και να κρατήσει αποκλειστικά δική του την πολυτελή έπαυλη στη Φλόριντα που μοιράζονταν μέχρι πρότινος.

Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα ιδιοκτησίας που κατατέθηκαν, ο πρώην σύντροφος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατέβαλε το υπέρογκο αυτό ποσό για να αποκτήσει το μερίδιό της στο πολυτελές παραθαλάσσιο ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στην περιφραγμένη πολυτελή κοινότητα Άντμιραλς Κόουβ στην περιοχή Τζούπιτερ, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουλίου.

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Το πρώην ζευγάρι είχε αγοράσει από κοινού την τεράστια κατοικία αντί 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021, την εποχή που ήταν ακόμα μαζί. Το σπίτι εκτείνεται σε περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτει 6 υπνοδωμάτια, 11 μπάνια, πισίνα, ιδιωτική αποβάθρα, ασανσέρ και απεριόριστη θέα στον θάλασσα.

Η μακροχρόνια σχέση τους και ο αρραβώνας τους είχαν λήξει αθόρυβα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ παντρεύτηκε την Μπετίνα Άντερσον τον περασμένο Μάιο- οι φήμες για τη σχέση τους είχαν ξεκινήσει πριν ανακοινωθεί ο χωρισμός του από την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα. Δημοσιεύματα για τα οποία δεν πήρε ποτέ κανείς επίσημα θέση, έλεγαν τότε ότι ο πρόεδρος της Αμερικής πήρε την απόφαση να διορίσει την Κίμπερλι στην Ελλάδα ώστε να είναι πολύ μακριά από τον γιο του.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ένας πολιτισμένος χωρισμός

Το ζευγάρι χώρισε επίσημα στα τέλη του 2024- με τα δημοσιεύματα να τοποθετούν τον χωρισμό λίγο πριν από τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου- ενώ η διαδικασία κατανομής των περιουσιακών τους στοιχείων λέγεται ότι είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Ο 48χρονος Ντον, όπως τον αποκαλούν προχώρησε σε επίσημη δήλωση στην ιστοσελίδα Page Six τον Δεκέμβριο του 2024, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το τέλος της σχέσης τους και τονίζοντας: «Η Κίμπερλι κι εγώ δεν θα σταματήσουμε ποτέ να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και θα έχουμε πάντα έναν ξεχωριστό δεσμό». Παράλληλα, εξέφρασε την υπερηφάνεια του για εκείνη και τον ρόλο της.

Πριν από λίγες ημέρες η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έδωσε το παρών στην τελετή ονοματοδοσίας του νεότευκτου πλοίου Anfield που παρέλαβε η ναυτιλιακή TEN του Ομίλου Τσάκου

Από την πλευρά της, η 57χρονη πολιτικός δεν προέβη σε κάποια δημόσια ανακοίνωση αποκλειστικά για τον χωρισμό τους, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλό προφίλ γύρω από τα προσωπικά της θέματα και να επικεντρωθεί στα νέα της καθήκοντα.

Με αυτή την κίνηση πάντως, ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να αποσυνδεθεί τελείως από την πρώην αγαπημένη του παίρνοντας τον απόλυτο έλεγχο του παλιού τους σπιτιού, αν και το οριστικό κλείσιμο αυτού του κεφαλαίου αποδείχθηκε τελικά αρκετά δαπανηρό για τον ίδιο.